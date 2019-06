Un tribunal polonez l-a condamnat joi pentru neglijenta in serviciu pe fostul sef de cabinet al lui Donald Tusk, din perioada cand acesta era prim-ministru, in legatura cu accidentul aviatic de pe 10 aprilie 2010 de la Smolensk, in Rusia, in care si-au pierdut viata presedintele de atunci al statului polonez, Lech Kaczynski, si alti 95 de oficiali, transmite marti Reuters. Tragicul eveniment a traumatizat tara si continua sa-i divizeze pe polonezi, de obicei in functie de afinitatile politice. Partidul Lege si Justitie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski, fratele geaman al presedintelui decedat,…