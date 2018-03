Stiri pe aceeasi tema

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele Statelor Unite sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand Varsovia nu va renunta la legea care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti, informeaza site-ul Politico.eu.

- Pe plan global se observa, de cativa ani mai ales, o tendinta tot greu de ignorat: asa numitele "brick and mortar stores" se inchid in numar din ce in ce mai mare, inclusiv cele ale unor companii de renume si cu o vechime impresionanta. In tot acest timp, e-commerce-ul triumfa si se dezvolta…

- Inainte de a intra in ordinea de zi a ultimei sedinte ordinare a Consiliului Judetean Maramures, seful administratiei judetene, Gabriel Zetea a dorit sa sublinieze faptul ca, in acest an aniversam 50 de ani de la infiintarea actualului judet Maramures. ”La data de 17 februarie 1968 au fost publicate…

- Edilul Capitalei Gabriela Firea a anuntat ca scolile din Bucuresti vor ramane inchise. Primarita spune ca inainte de a lua decizia s-a consultat cu specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie, care au anuntat ca vor emite o a treia avertizare de Cod galben de viscol si ninsori care intra…

- Legea falimentului personal, care introduce in premiera in Romania insolventa persoanelor fizice, a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018. Numai ca, in realitate, ea nu prea poate fi pusa in aplicare. Avocatul Adrian Cuculis explica pentru Ziare.com faptul ca actul normativ instituie proceduri…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Ministrul adjunct de justitie din Polonia, Patryk Jaki, politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, vrea sa inchida ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Moldova și Polonia, interesate sa extinda comerțul, turismul și investițiile in mai multe domenii prioritare. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Polone in țara noastra, Bartlomiej Zdaniuk, privind

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice introduce insolvența ca opțiune, in premiera in țara noastra, pentru persoanele care nu-și mai pot acoperi datoriile cu veniturile pe care le au. Pana acum, discuția pasivului care depașește activul și toate aspectele acestei probleme…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei si inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protectie…

- Aceasta este legea care va face prapad in Romania. In trei luni va intra in vigoare, iar mii de romani vor fi vizati. Este vorba despre un nou Regulament European, mult mai dur decat cel actual.Nerespectarea noului Regulament poate atrage mai multe tipuri de sanctiuni sau despagubiri, inclusiv…

- Statele Unite si-au exprimat marti "dezamagirea" dupa promulgarea, de catre presedintele polonez Andrzej Duda, a unei legi controversate privind Holocaustul, care "afecteaza libertatea de exprimare si cercetarea academica", transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei…

- Hong Kong interzice comertul cu fildes, denumit si "aurul alb", dupa ce deputatii au votat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii, care urmeaza sa intre in vigoare pana in 2021, relateaza AFP. Decizia vine dupa ce la sfarsitul anului trecut, China a interzis la randul sau comercializarea…

- In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica, informeaza Business Magazin.Un fost ministru a facut PACE cu Liviu Dragnea, dupa ce a fost pus intr-o FUNCȚIE…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP.

- Magazinele alimentare din orasele mici raman inchise la inceputul saptamanii deoarece nu au forta de munca si nu pot gestiona cresterea salariului minim. Retailul maghiar trece in prezent printr-o perioada mai dificila din cauza cresterii salariului minim si deficitului fortei de munca.…

- "Prioritatea zero este adoptarea Legii turismului. Este un proiect de lege deja initiat si asumat de catre Guvern, iar acum se afla in dezbatere interministeriala. Au fost ceva probleme, dar voi urmari ca toate avizele venite de la ministerele care au semnalat probleme sa fie remediate in cel mai…

- Societatile comerciale care nu detin autorizatie de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta vor fi obligate sa isi monteze panourile de instiintare cu mesajul “Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu”. In Monitorul Oficial al Romaniei nr.49 din 18 ianuarie 2018 a fost…

- Comerțul online din România este estimat în anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decât anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piața care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar și automatizari care permit o mai mare…

- In sedinta din data de 29 noiembrie 2017 a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat pentru adoptarea Legii prevenirii. Aceasta se aplica incepand de miercuri, 17 ianuarie 2018, dupa ce a fost promulgata de presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial. Asa cum am promis si discutat…

- Comertul online mizeaza din ce in ce mai mult pe tehnologii avansate, capabile sa personalizeze experienta fiecarui client in parte. Magazinele online trebuie sa tina pasul cu cele mai noi tehnologii, iar anul 2018 anunta o serie noua de trenduri.

- Absolventii care isi continua studiile NU mai primesc somaj De la 1 ianuarie 2018, au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Printre modificarile aduse de OUG 95/6 decembrie…

- Kremlinul insista pe hartuirea liderului PDM, Vlad Plahotniuc. In ziua in care a fost promulgata legea anti-propaganda rusa, o judecatorie de la Moscova a pastrat in vigoare mandatul de arestare pe numele politicianului din Republica Moldova.

- De la inceputul acestui an a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 partea I din 20 decembrie 2017. Actul normativ a fost…

- Incepand cu 1 ianuarie a.c., au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Potrivit celor spuse de Daniela Brihoianu, purtatorul de cuvant al Agenției Județene…

- Romania rurala, cu peste 10 mii de sate și 9 milioane de locuitori, are un potențial de dezvoltare insuficient explorat. 68% din populația activa are venituri decente din salarii, care ii acopera necesitațile lunare și ii permit și unele cheltuieli adiționale. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu efectuat…

- Deputatul Nicusor Dan a cerut, miercuri, Tribunalului Bucuresti sa suspende hotararea Consiliului General din 19 decembrie care prevede ca activitatea de taximetrie se va face, obligatoriu, printr-un dispecerat, afirmand ca daca Legea taximetriei nu interzice aplicatiile. "Sunt multe probleme…

- Zbigniew Ziobro, ministrul Justitiei si procuror-general al Poloniei, a cerut Curtii Constitutionale de la Varsovia sa abroge legea privind prescrierea crimelor comise de oficiali ai fostului regimul comunist in perioada 1944-1989, informeaza site-ul cotidianului Le Monde.

- Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii. 'In acest sens, autoritatile/ institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal, incepand cu anul 2018 vor interveni urmatoarele modificari: posibilitatea achitarii…

- Dupa 19 octombrie, data intrarii in vigoare a Legii privind recursul compensatoriu, instanțele de judecata au admis liberarea condiționata a 2.297 de persoane. Acestea se adauga celor 833 de persoane eliberate imediat dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi, in cazul carora s-a constatat indeplinirea…

- Un barbat imbracat in Moș Craciun a fost oprit de poliție, in Austria, pentru ca barba sa falsa a incalcat legea care interzice burka. Desi barba Mosului nu are nicio asemanare cu valul islamic, politistii n-au tinut cont de asta. L-au obligat pe austriac sa-si lepede barba si costumul rosu pe care…

- Ionut Simionca, deputat PMP, initiatorul legii: La un motor de 2.900 cmc, acum impozitul la acea masina este undeva la trei mii si ceva de lei. Reporter: Si cat ar fi daca ar intra in vigoare legea!? Ionut Simionca, deputat PMP, initiatorul legii: 360 de lei, cred. Reporter: O diferenta mare! Ionut…

- Un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, ziua de 18 decembrie va fi declarata sarbatoare naționala, fiind sarbatorita Ziua Minoritaților Naționale.Legea nr. 247/2017 pentru instituirea Zilei Minoritaților Naționale din România, care prevede declararea zilei…

- Organismul anticorupție al Consiliului Europei (GRECO) a decis sa ceara Romaniei informații privind modificarile la legile justiției, pana in 15 ianuarie 2018. Aceste informații vor fi analizate la reuniunea GRECO din martie, urmand sa fie facute și evaluari urgente ale proiectelor privind sistemul…