Stiri pe aceeasi tema

- O comisie a parlamentului polonez ce investigheaza mai multe presupuse fapte de evaziune fiscala pentru care ar fi responsabili membri ai fostului guvern polonez a decis sa-l audieze si pe actualul presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, care a fost prim-ministru al Poloniei intre anii 2007…

- Polonezii i-au adus marti un omagiu primarului orasului Gdansk, Pawel Adamowicz ucis in timpul unui eveniment de caritate, potrivit dpa. Pawel Adamowicz a fost atacat cu cutitul duminica si a murit la spital la o zi dupa atac, in pofida eforturilor medicilor de a-i salva viata in timpul unei operatii…

- Fostul presedinte al Poloniei, Lech Walesa, trebuie sa-i ceara scuze liderului partidului aflat la putere Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, pentru postarea de comentarii defaimatoare pe Facebook in 2016, a decis un tribunal polonez, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Tribunalul a…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, le-a transmis luni liderilor polonezi „sa revina la normal” in ceea ce priveste pozitia Poloniei in Uniunea Europeana, mentionand ca in caz contrar, ar fi urmatoarea tara dupa Marea Britanie care paraseste Blocul comunitar, relateaza Euronews.

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a fost chestionat luni de o comisie parlamentara de la Varsovia cu privire la implicarea sa intr-un scandal bancar in perioada in care a fost prim-ministru al Poloniei, transmite dpa. Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare…