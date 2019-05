Polonia a depus vineri o plangere la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva reformei drepturilor de autor adoptata in aprilie, a anuntat ministrul adjunct al afacerilor externe, relateaza AFP. "Polonia a decis sa depuna in aceasta dimineata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene o plangere in legatura cu adoptarea de catre UE a directivei privind drepturile de autor pe internet", a declarat Konrad Szymanski la televiziunea publica TVP Info. "Vedem in aceasta reforma, pentru moment destul de neclara, o amenintare importanta pentru libertatea de expresie, si in special pentru libertatea…