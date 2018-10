Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National Judiciar din Polonia a anuntat, marti seara, suspendarea procedurilor de recrutare a judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, pentru a aplica astfel o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, relateaza publicatia EUObserver.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a cerut Poloniei, vineri, sa "suspende imediat" decizia de a reduce vârsta de pensionare a judecatorilor Curții Supreme, considerând ca este vorba de o masura care afecteaza independența

- Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea,…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat Curtea Europeana de Justitie (CEJ) in cazul legii adoptate de Polonia pentru reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Curtea Suprema.

- ​Comisia Europeana a decis luni sa sesizeze Curtea de Justiție a UE (CJUE) cu o acțiune impotriva Poloniei, pentru a proteja independența Curții Supreme" din acest stat membru al Uniunii Europene, a informat CE, intr-un comunicat remis HotNews.ro.

- Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind situația Poloniei, fiind contestat statutul Curții Constituționale de la Varșovia, potrivit Digi24.Este vorba de schimbarea statutului Curții in sensul unei pensionari masive cauzate de mișcorarea varstei de pensionare…

