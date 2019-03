Polonia continuă să exercite presiuni în vederea unei baze militare permanente a SUA Polonia va continua si anul viitor sa pledeze pentru o baza militara americana permanenta", a declarat, joi, ministrul de externe, Jacek Czaputowicz, într-un discurs pe teme de politica externa. "Aspiratia Poloniei de a deveni nucleul prezentei militare a NATO si a SUA în regiune este realista", a declarat Czaputowicz, joi, în prezenta presedintelui polonez si a prim-ministrului, la Sejm (Camera inferioara a Parlamentului), potrivit Rador.



"Consolidarea prezentei militare a NATO pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, inclusiv în special…

