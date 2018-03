Polonia: Conservatorii fac un mic pas inapoi in controversata reforma a justitiei, opozitia denunta doar o cosmetizare

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, o scrisoare in care ii adreseaza rugamintea de a clarifica "aspectele de fapt si de drept" legate de o scrisoare a CE din octombrie 2012, transmisa Ministerului roman al Justitiei, in care se regasesc…

- Cu putin timp de expirarea termenului dat de Comisia Europeana, guvernul polonez a trimis, ieri, raspunsul la obiectiile UE privind reforma judiciara, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP.

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP. Intr-un comunicat…

- Legile justiției, introduse pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, deși comisia Iordache nu a finalizat rapoartele. Opoziția, prin vocea deputatului PNL Raluca Turcan, a acuzat Puterea ca ”pentru a mutila legile justiției sunt in stare sa se trezeasca cu noaptea-n cap și sa stea la Parlament…

- Ziua decisiva pentru PSD. Partidul isi alege astazi noua conducere, intr-un Congres fara emotii pentru Liviu Dragnea, care a anuntat deja pe cine sustine pentru a deveni mana sa dreapta. Viorica Dancila este favorita pentru ocuparea functiei de presedinte executiv al formatiunii, pentru care se infrunta…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Membrii comisiei au fost anuntati de reinceperea activitatii, urmand ca ulterior sa fie stabilita ziua si ora primei sedinte. Modificarile asupra celor trei legi ale justitiei, adoptate la sfarsitul anului trecut de catre Parlament, au fost constestate la CCR si de catre PNL si de Inalta Curte…

- Partidul conservator Lege si Justitie (PiS), aflat la putere in Polonia, a facut marti un nou pas in privinta preluarii controlului asupra sistemului judiciar polonez, prin alegerea propriilor candidati in Consiliul National al Magistraturii (KRS), organism constitutional care asigura independenta…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- Guvernul Poloniei a lansat o campanie pentru a convinge UE ca reformele controversate au rolul cresterii eficientei sistemului judiciar, iar Bruxellesul ar putea accepta un acord bazat pe compromisuri ori poate sanctiona Varsovia, cu efecte negative asupra polonezilor, observa agentia Bloomberg.

- UE a lansat o procedura in baza Articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, care ar putea, in mod teoretic, sa conduca la o suspendare a drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, in cazul in care puterea nu revine asupra deciziei sale pana la 20 martie. Partidul Lege si Justitie (PiS,…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) prin care urmeaza sa se sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o încalcare a statului de drept.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sustinut joi o conferinta de presa pentru a explica care au fost temele de discutie in cadrul vizitelor oficiale de la Bucuresti. Intrebat de o jurnalista Antena 3 daca a vazut raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, care joi face un tur de forta in Romania, avand intalniri cu majoritatea liderilor si decidentilor politici cu rol in reforma Justitiei, a poposit si la Comisia Iordache. Timmermans le-a spus clar membrilor Comisiei ca isi doreste ca…

- "Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar și…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului,…

- O noua misiune de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni in Romania in perioada 14-16 martie, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat informatii de la comisia juridica privind stadiul proiectelor legislative din acest domeniu, a anuntat…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Ambasada Olandei a precizat, la solicitarea EurActiv.ro, ca nu are de facut comentarii in legatura cu anuntul lui Tudorel Toader, dar ca va urmari indeaproape urmatoarele etape ale procedurii.PSD raspunde DUR Comisiei Europene, dupa declarația facuta de Bruxelles privind anunțul lui Tudorel…

- Fostul ministru al justitiei liberalul Catalin Predoiu afirma ca raportul ministrului Tudorel Toader este demontabil in multe puncte, iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "pripita", subliniind ca este inca un pas inapoi in mersul spre prosperitate.…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- El a spus ca 's-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista' si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, 'probabil nu emana de la dansa'. 'N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera…

- Guvernul Romaniei are 'o responsabilitate politica foarte clara' in privinta modificarilor din justitie si 'nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune', a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinta a Grupului Verzilor/Alianta…

- Astazi de la ora 18.30, ora Bucureștiului, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, are loc dezbaterea ”Reforma justiției din Romania și posibila amenințare la adresa statului de drept”. Eurodeputații vor discuta cu reprezentanți ai Consiliului UE și Comisiei Europene. Dezbtarea a fost…

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei,…

- Președintele Comisiei pentru legile Justiției, Florin Iordache, a avut o prima reacție dupa ce șeful Comisiei Europene a afirmat ca daca legile justitiei raman asa cum le-a votat Parlamentul, discutiile privind renuntarea la MCV si intrarea in spatiul Schengen ”se vor pune in alti...

- Iata postarea lui Mircea Draghici: ”Daca dam la o parte interpretarile partizane privind declarațiile recente ale președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre justiția din Romania, rostite la Bruxelles in contextul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis, concluzia certa…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua o vizita oficiala la Bruxelles, pe 31 ianuarie, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și Donald Tusk, președintele Consiliului...

- ''Programul de schimbari profunde din tara noastra nu va fi incetinit, dimpotriva - nu poate exista vreo negociere despre ajungerea la un acord cu puteri care ani de zile au tratat Polonia ca pe averea lor personala'', a declarat Kaczynski pentru cotidianul Gazeta Polska Codziennie. In luna decembrie,…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Semnal de alarma de la Bruxelles. Romania va ajunge pe lista neagra alaturi de Polonia pentru ca pune in pericol independenta Justitiei. Cel putin asa sustin jurnalistii publicatiei EUObserver.

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a comentat miercuri seara scrisoarea lui Juncker si Timmermans privind „pericolului“ modificarilor „aduse legii justitiei si codurilor penale“. Potrivit lui Basescu, „Comisiea Europeana bate campii”.

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, și Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, raspuns printr-o scrisoare dura la criticile exprimate de președintele și prim-vicepreședintele Comisiei Europene la adresa Parlamentului Romaniei, pe tema modificarilor legislative din domeniul justiției.Vezi…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca Romania risca sa piarda din fondurile europene alocate in cazul in care guvernarea PSD-ALDE va continua sa modifice legislatia din domeniul Justitiei. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si Frans Timmermans,…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse.Noile legi in vigoare referitoare la Curtea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, social-democratul Frans Timmermans, a declarat luni ca 'intelege' ezitarile Partidului Social-Democrat german (SPD) fata de formarea unei coalitii guvernamentale alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, dar a estimat ca este 'foarte dificil' ca…

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii din Polonia, Dariusz Zawistowski, a demisionat, vineri, in semn de protest fata de reformele controversate din justitie promovate de catre partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS), relateaza site-ul Deutsche Welle.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Publicația americana New York Times a publicat, in ultima zi a anului, o analiza despre situația tensionata din Romania generata de modificarile aduse legilor justiției. Romania este nominalizata printre țarile din Europa de Est in care guvernele au amenințat, in anul 2017, valorile liberale, „adoptand…

- Codul Penal polonez prevede "garantii de impunitate" pentru oficiali comunisti, fiind vizate infractiuni pasibile de pana la 5 ani de inchisoare pentru tortura si alte forme de tratament crud, inuman sau degradant, comise in mod intentionat de functionari ai politiei politice comuniste impotriva…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…