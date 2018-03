Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Poloniei a incheiat miercuri cel mai important acord privind achizitia de armament din istoria tarii, dupa ce a cumparat sisteme americane de aparare antiracheta Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amânata doi ani, pâna în 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Comunicatul publicat joi este unul surprinzator pentru ca procurorul general, Zbigniew Ziobro, conduce si Ministerul Justitiei, chiar institutia care a propus legea initial. Biroul procurorului general a publicat comunicatul pe site-ul Curtii Constitutionale, care a fost solicitata de presedinte…

- Biroul procurorului general al Poloniei a declarat ca legea holocaustului este partial neconstitutionala. Legea avea ca scop apararea imaginii Poloniei la nivel international, dar a fost criticata de Israel, Ucraina si SUA, scrie AFP. Comunicatul publicat joi este unul surprinzator pentru ca procurorul…

- Președintele Slovaciei a desemnat un nou premier in locul lui Fico, fostul prim-ministru care a demisionat in urma scandalului izbucnit dupa așasinarea jurnalistului Jan Kuciak, scrie Reuters. Președintele Andrej Kiska, l-a numit, joi, pe Peter Pellegrini prim-ministru, pentru a pune capat crizei politice…

- Partidul conservator aflat la putere in Polonia a anuntat joi un proiect de lege care modifica usor controversatele reforme din justitie si care au provocat o reactie ferma din partea Comisiei Europene scrie AFP.

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata în Fâsia Gaza într-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule în care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Presedintele polonez Andrzej Duda le-a cerut scuze evreilor care au fost expulzati de catre autoritatile comuniste in 1968, scrie BBC.Polonia regreta „acest act rusinos”, a spus Duda, aducand un omagiu miilor de evrei care au fost nevoiti sa paraseasca tara. In timpul discursului sau,…

- Polonia regreta „acest act rusinos”, a spus Duda, aducand un omagiu miilor de evrei care au fost nevoiti sa paraseasca tara. In timpul discursului sau, unii protestatari l-au numit „ipocrit” si au scandat „Rusine”, conform informatiilor presei locale. Relatiile Poloniei cu Israelul…

- Reformele au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge inclusiv la sanctiuni, executivul de la Varsovia avertizand insa ca in opinia sa eventuale sanctiuni nu ar face decat sa amplifice sentimentele eurosceptice, transmit…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Partidul conservator Lege si Justitie (PiS), aflat la putere in Polonia, a facut marti un nou pas in privinta preluarii controlului asupra sistemului judiciar polonez, prin alegerea propriilor candidati in Consiliul National al Magistraturii (KRS), organism constitutional care asigura independenta…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la…

- Parlamentul European a votat joi, cu 422 de voturi "pentru", 147 de voturi "impotriva" și 48 de abțineri, rezoluția care propune sancțiuni fara precedent pentru incalcarea statului de drept in Polonia. Europarlamentarii europeni au aprobat o procedura in cazul articolului 7, care ar putea…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Saakasvili a primit interdictie de intrare pe teritoriul ucrainean din ordinul comandantului responsabil de sectiunea de frontiera pe care ex-liderul georgian a trecut-o ilegal in luna septembrie, a declarat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al autoritatii de frontiera, Oleg Slobodian.Comandantul…

- Romania, locul 25 din 28 in cadrul UE privind perceptia gradului de coruptie Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public. Organizatia Transparency…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- Sondajul, facut de Insa la cererea ziarului Bild, arata ca AfD beneficiaza de o sustinere de 16% fata de SPD cu 15.5%, valoarea cea mai scazuta din istoria SPD. Alianta CDU-CSU condusa de Angela Merkel a ajuns la 32%, cu o crestere de 2.5 puncte procentuale fata de saptamana trecuta.Sondajul…

- Polonezul Kamil Stoch a castigat sambata aurul olimpic la JO de iarna de la PyeongChang, la sarituri de la trambulina mare. Cu doua sarituri de 143,8, respectiv 141,9 metri, polonezul a obtinut 285,7 puncte, devansandu-i pe germanul Andreas Wellinger, 282,3 puncte (138,8 si 143,5 metri)…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamani, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP. Informatie a fost confirmata, la scurt timp, si de avocatul lui Saakasvili, relateaza AGERPRES, citand Reuters si AFP. Citeste…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a estimat miercuri ca exista 'o sansa buna' de reconciliere intre Polonia si Uniunea Europeana, in contextul in care executivul comunitar a activat contra Varsoviei, in luna decembrie, articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana a transmis luni ca partile combatante in conflictul din Siria ar trebui sa dea dovada de calm pentru a evita o noua escaladare a violentelor din regiune, scrie Reuters. "Intensitatea conflictelor din Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la granita cu Israelul in weekend,…

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site ului…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In pofida criticilor internationale, presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga controversata lege privind Holocaustul, care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga contestata lege privind Holocaustul, in pofida protestelor venite din partea Israelului si a SUA, transmite Reuters. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze…

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- Israelul a cerut Poloniei sa schimbe o lege adoptata in Camera Inferioara a Parlamentului, care sanctioneaza folosirea sintagmei „lagare poloneze ale mortii” in descrierea lagarelor de exterminare naziste de pe teritoriul polonez.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat actul normativ care va forta aproape toate magazinele, cu exceptia celor de proximitate, sa isi inchida portile in zilele de duminica, o masura sustinuta de puternica biserica catolica, transmit Reuters si AP. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea…

- Slovenul Anze Semenic a obtinut prima sa victorie in Cupa Mondiala de sarituri cu schiurile, impunandu-se in concursul de la Zakopane (Polonia), desfasurat duminica in conditii dificile, din cauza vantului puternic. Cu 245,6 puncte, dupa doua sarituri de 134,5 m si 137,5 m, Semenic s-a…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa sa cu Uniunea Europeana in legatura cu reformele controversate din sistemul judecatoresc, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, relateaza Reuters. ''Programul…

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Gigantii Orange si Deutsche Telekom au discutat anul trecut posibilitatea de a forma un colos franco-german care sa domine industria mult prea fragmentata a comunicatiilor din Europa si care saa-i permita noii entitati sa concureze mai bine cu rivalii de pe alte continente, insa negocierile s-au…

- Liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau duminica sa dea ''unda verde'' negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters. ''SPD trebuie - si va fi - vizibil,…

- Bundestag-ul german (camera inferioara a parlamentului) a votat joi pentru intensificarea eforturilor de combatere a antisemitismului si infiintarea unui nou post de comisar guvernamental pentru coordonarea acestora, sprijinit de o comisie independenta de experti, transmite Reuters. Propunerea…

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters. Presedintele SUA Donald…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…