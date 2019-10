Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii nationalisti la putere in Polonia au castigat alegerile legislative si pastreaza majoritatea absoluta cu 43,59% din voturi si 235 de locuri din 460, a anuntat Comisia electorala centrala poloneza, relateaza AFP. Partidul Lege si Justitie (PiS) al lui Jaroslaw Kaczynski obtine…

- Partidul de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a castigat al doilea mandat in alegerile parlamentare de duminica, dar ar putea avea dificultati in a-si impune politicile pentru ca a pierdut majoritatea in camera superioara a Parlamentului, relateaza The Guardian.

- Partidul conservator-nationalist Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, a castigat alegerile parlamentare desfasurate duminica in Polonia, obtinand 44,6% din sufragii, dupa numararea...

- Partidul conservator-nationalist Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, a castigat alegerile parlamentare desfasurate duminica in Polonia, obtinand 44,6% din sufragii, dupa numararea voturilor din 91% dintre circumscriptii, transmite Reuters, citata de Agerpres. Principala formatiune…

- Partidul conservator-nationalist Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, a castigat alegerile parlamentare desfasurate duminica in Polonia, obtinand 44,6% din sufragii, dupa numararea voturilor din 91% dintre circumscriptii, a anuntat luni Comisia electorala centrala poloneza, transmite…

- Conservatorii naționaliști la putere în Polonia au câștigat alegerile, cu 45,16% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale dupa numararea voturilor din 82,79% din circumscripții, publicate luni dimineața, anunța AFP.Partidul PiS al lui Jaroslaw Kaczynski obține astfel majoritatea…

- Partidul Lege și Justiție din Polonia, condus de Jaroslaw Kaczynski, a caștigat alegerile parlamentare de ieri. Formațiunea conservatoare și naționalista, care deținea majoritatea in camera inferioara a legislativului, a acumulat 43,6 la suta din voturi conform sondajelor la

- Conservatorii nationalisti la putere in Polonia au castigat alegerile legislative duminica si ar urma sa-si mentina majoritatea absoluta, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne, relateaza AFP. Cu 43,6% din voturi, Partidul Lege si Justitie (PiS) al lui Jaroslaw Kaczynski ar urma sa detina…