Lideri ai partidului conservator de guvernamant din Polonia au asistat duminica la o ceremonie controversata in onoarea unei unitati nationaliste clandestine, acuzata de colaborare cu nazistii in timpul celui de-al doilea razboi mondial, transmite AFP. Aceasta ceremonie a fost organizata cu ocazia celei de-a 75-a aniversari a crearii Brygada Swietokrzyska (Brigada muntilor Sfintei cruci) de catre ministerul fostilor luptatori, sub patronajul presedintelui Andrzej Duda. Lideri ai opozitiei si urmasi ai luptatorilor din randul rezistentei l-au acuzat pe presedintele Duda ca este partas la acest…