Polonia cere Germaniei 685 de miliarde de euro despagubiri de razboi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la cateva ore dupa ce a fost achitat definitiv de Curtea Suprema, faptul ca i s-a facut dreptate si ca politicienii nu ar mai trebui sa incerce sa intre cu „bocancii in Justitie“.

- In contextul prezentarii de catre Laura Codruta Kovesi a raportului de activitate al DNA pe anul 2017, Remus Borza i-a dat dreptate procurorul șef in ceea ce privește corupția. „Ii dau dreptate procurorului șef al DNA. Exista corupție, mai ales cand e vorba de instituțiile publice, de banul…

- Despre Liviu Dragnea, The Economist mentioneaza ca nu a putut ocupa o functie in stat din cauza unei condamnari, ca numeste prim-ministri „stersi”, cel de-al cincilea, Viorica Dancila, fiind prezentat drept „un membru obscur al Parlamentului European”. Un alt exemplu este cel al premierului ceh Andrej…

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an. Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru a da subvențiile fermierilor. E o diferența…

- Guvernul german va analiza daca reglementarile referitoare la momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie o participatie intr-o companie ar trebui inasprite, se arata intr-un raport al Ministerului Economiei consultat de Reuters. Informaţia vine după ce grupul chinez Geely a anunţat…

- Guvernul austriac este total impotriva energiei nucleare, așa ca a decis sa dea in judecata la Curtea Europeana de Justiție, ieri, decizia de aprobare a extinderii unei centrale nucleare in Ungaria vecina

- Luni, la ultimul termen in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care fostul deputat Viorel Hrebenciuc si fiul sau, Andrei, sunt acuzati de fapte de coruptie, procurorul DNA a cerut pentru toti inculpatii pedepse privative de libertate orientate spre maximum. „Va rog sa aveti in…

- Guvernul a aprobat o ordonanta ce transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a clarificat unele prevederi existente. Schimbarile au implicatii asupra cererilor unice de plata pe anul 2018, care se depun din 1 martie, anunta Ministerul Agriculturii.

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Agentia France Presse a constatat miercuri ca acest text a fost tradus si afisat, de exemplu, pe site-urile ambasadelor la Paris si Buenos Aires, dar inca nu la Washington, Madrid sau Tel Aviv.Apelul presedintelui Senatului, Stanislaw Karczewski - membru al partidului conservator Dreptate…

- La inceputul anului viitor, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai mari provocari din ultimii zece ani de apartenența la UE. Printre altele, pregatirile necesita o creștere a capacitații administrative. Adica oameni mai mulți și experți mai bine pregatiți. Potrivit…

- Parlamentul a votat ca la alegerile din 2009 pot fi suspiciuni de frauda Foto: Agerpres. Plenul reunit al Parlamentului a aprobat astazi raportul comisiei care a anchetat aspecte legate de alegerile prezidentiale din 2009 si care a constatat o serie de fapte care pot alimenta suspiciuni…

- Parlamentul dezbate raportul comisiei speciale privind prezidențialele din 2009. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat, in plen, ca ”statul paralel e sufrageria lui Gabriel Oprea”. In cadrul dezbaterii din plenul reunit, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a afirmat ca statul paralel este ”sufrageria…

- Vorbim, insa, despre țari normale, unde se cunoaște aspectul ca statul și funcționarii sai sunt doar beneficiarii taxelor și impozitelor colectate in primul rand din mediul privat. De acolo de unde iei, tot acolo spui și „saru-mana”. Așa, poți primi mai mult și mai repede și a doua oara,…

- Guvernul filipinez a distrus 30 de autoturisme de lux de contrabanda, folosind buldozere pentru a strivi vehiculele confiscate, intr-un avertisment transant adresat in egala masura contrabandistilor si oficialilor corupti, relateaza miercuri dpa. Presedintele Rodrigo Duterte a urmarit…

- „Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care impreuna cu mine si cu inca doi colegi am lucrat efectiv la programul de guvernare, care e…

- Deputatul Marilen Gabriel Pirtea, coordonator al Comisiei de Educatie, Cercetare, Tineret si Sport a PNL, acuza guvernul ca ignora realitațile din sistemul de invațamant din Romania. Sistemul de finanțare al ministerului Educației defavorizeaza școlile din zona rurala dar și unitațile de invațamant…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza in termeni foarte duri disprețul pe care miniștri vechi și noi din proaspatul guvern PSD-ALDE, condus de aceasta data de nevinovata doamna Dancila, il au fața de legile statului roman. Atenție! Legile sunt in vigoare, nu sunt abrogate și nici suspendate in aplicare:…

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- O lege din Polonia a provocat revolta in Israel si Ucraina. O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare ale mortii poloneze” a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a…

- Polonia nu va face nicio concesie in diferendul sau cu Uniunea Europeana (UE) pe tema reformelor din sistemul judiciar, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, transmite Reuters.

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO initierea unor discutii in cadrul Aliantei ca urmare a controversatei interventii a Turciei in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ''Am cerut secretarului general al NATO sa discutam de asemenea situatia…

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza agentia EFE.…

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- „Proiectele de dezvoltare locala ale primarilor liberali din Țara Fagarașului nu ar mai trebui ignorate de catre Ministerul Dezvoltarii. Oamenii de acolo au nevoie de apa și canalizare, drumuri și sprijin pentru dezvoltarea turismului, nevoi care nu au culoare politica”, ne spune deputatul PNL Mara…

- Donald Tusk, fost premier centrist al Poloniei si principalul rival al partidului Lege si Justitie (PiS), al lui Jaroslaw Kaczynski, aflat la putere, a facut declaratiile respective in timp ce tara sa este implicata intr-o serie de conflicte cu UE.

- Banca Mondiala si-a imbunatatit estimarile pentru cresterea economica pe care o va inregistra Romania in acest an. Institutia prognozeaza ca economia tarii noastre va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata…

- Observatorii occidentali tind sa-i contopeasca pe principalii doi propovaduitori ai populismului de dreapta: premierul ungar Viktor Orban si presedintele partidului de guvernare din Polonia, Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski promite de vreme indelungata pogorarea "Budapestei la Varsovia",…

- Centenarul neputinței noastre O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate ciopârțit în doar…

- "O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate cioparțit in doar un an de imbecilitate. Caci aceasta a fost…

- Deputatul german Jens Maier, insulte rasiste la adresa lui Noah Becker, fiul lui Boris Becker. Mesajul a venit pe Twitter, fiind atribuit ulterior unui colaborator. Parlamentarul de extrema dreapta Jens Maier l-a atacat pe tanarul Noah (23 de ani), pentru culoare pielii. Maier l-a numit ”mic negru de…

- Intr-un interviu la Romania TV, premierul a spus ca: ”Ii mulțumesc lui Dumnezeu”, intrucat numitorul comun este ”posibilitatea dialogului” ”Un alt lucru extraordinar e ca putem conveni ca nu ne ințelegem. Sa ne ințelegem, Guvernul nu poate sa atace sau sa suspende ceva ce nu exista. Avem executiv…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul privind Casa Regala. „Din cate știu, Romania este republica, nu monarhie”, a declarat premierul. Ulterior, el a declarat la Parlament, ca este un punct de vedere personal. UPDATE ora 15.50 „Eu am declarat in nume personal, consider ca acel Palat (Palatul…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a scris lui Donald Trump, președintele SUA. Potrivit textului scrisorii – postat pe Facebook –, pesedistul susține ca protestele # REZIST sunt organizate de George Soros și au rolul de a stopa ”reforma” din Justiție.

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- Propunere USR: Pacientii sa faca donatii doar unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii…

- Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti. Donatiile vor fi…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul mitraliera” sau „deputatul AKM“, a declarat la Digi24, ca dupa ce vor fi adoptate noile legi ale Justitiei, procurorul general va putea fi acuzat de abuz in serviciu pentru ca noile prevederi precizeaza ca magistratii nu mai au voie sa comenteze…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi afirma ca articolul 7 din Legea Educației din Ucraina - care privește dreptul persoanelor aparținand minoritaților naționale de a invața in limba lor materna - trebuie modificat in conformitate cu opinia Comisiei de la Veneția, care a dat dreptate Romaniei in aceasta…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi atrage atenția asupra faptului ca articolul 7 din Legea Educației din Ucraina - care privește dreptul persoanelor aparținand minoritaților naționale de a invața in limba lor materna - trebuie modificat in conformitate cu opinia Comisiei de la Veneția și care a dat…

- Mateusz Morawiecki, in varsta de 49 de ani, s-a facut cunoscut prin reprimarea evaziunii fiscale in Polonia si prin alocarea unor fonduri suplimentare pentru serviciile de sanatate.Noul premier vorbeste fluent engleza si germana si este laudat de oficialii UE de la Bruxelles pentru profesionalismul…

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21:00, in București, in zona Palatul…

- UE: Romania sa puna corect in aplicare directivele privind migratia. Polonia, Ungaria si Cehia, date in judecata Comisia Europeana va reclama Polonia, Ungaria si Republica Ceha la Curtea de Justitie a UE in legatura cu faptul ca nu si-au respectat obligatiile legale privind transferul solicitantilor…

- SURSA VIDEO: Facebook Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, referitor la incidentul rutier inregistrat in zona Palatului Parlamentului, ca a fost intocmit dosar de cercetare penala ce va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din primele informatii,…

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, referitor la incidentul rutier inregistrat in zona Palatului Parlamentului, ca a fost intocmit dosar de cercetare penala ce va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din primele informatii, infractiunea fiind vatamare…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu considera ca sucevenii sunt pedepsiti de actualul Guvern PSD, deși la alegerile parlamentare aceștia au votat masiv cu acest partid. Bogdan Gheorghiu a facut referire in special la investitiile in infrastructura de drumuri, precizand ca actuala guvernare a ...