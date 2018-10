Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductul Nord Stream 2 va deteriora relatiile in plan energetic in Europa, a avertizat marti la Berlin presedintele polonez Andrzej Duda, in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau german Frank Walter Steinmeier, transmite PAP. Presedintele polonez a subliniat ca exista subiecte in…

- Polonia este dispusa sa plateasca cel putin doua miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane pe teritoriul sau pe care promite s-o numeasca ”Fort Trump”, oferta pe care presedintele american Donald Trump a anuntat ca o examineaza “foarte serios”, relateaza AFP, informeaza AGERPRES…

- Dupa o lipsa notabila in spațiu public, Melania Trump și-a reluat indatoririle oficiale. Prima-doamna a Americii a servit drept gazda, alaturi de soțul ei, pentru oficialii polonezi, sosiți, marți, la Casa Alba. Președintele polonez și soția lui, in vizita la Casa Alba Melania Trump a marcat o noua…

- Presedintele SUA, Donald Trump, spune, intr-un mesaj transmis participantilor la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care are loc luni si marti la Bucuresti, ca SUA raman dedicate colaborarii cu cele 12 state membre, pentru continuarea extinderii infrastructurii energetice, de transport si digitale,…

- Comisia Europeana va lua masuri impotriva celor care nu respecta statul de drept, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie Reuters conform News.ro . „Comisia va rezista in fata tuturor atacurilor asupra statului de drept”, a declarat Juncker in discursul sau privind starea…

- Heiko Maas, care sustine deseori ca Auschwitz a fost motivul pentru care a intrat in politica, a trecut prin poarta cu deja celebra inscriptie de deasupra ''Arbeit macht frei'' (''Munca te face liber'') de la intrarea in lagarul infiintat de nazisti in Polonia ocupata.Ministrul german urmeaza…

- O solutie avuta deocamdata in vedere este atragerea de imigranti filipinezi. 'Varsovia apreciaza in special faptul ca filipinezii sunt un popor apropiat din punct de vedere cultural, intrucat impartasesc credinta catolica', a declarat ministrul adjunct polonez al muncii, Stanislaw Szwed, citat de…