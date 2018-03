Stiri pe aceeasi tema

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.Revendicarile…

- Comisia Europeanp a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie. In perioada urmatoare, executivul comunitar ar putea cere statelor membre ale UE sa ''constate existenta unui risc clar de incalcare grava'' a statului de drept in Polonia.

- Jacek Czaputowicz, care si-a prezentat in Parlament viziunea asupra politicii externe a Varsoviei, a confirmat implicit ca raspunsul Poloniei la recomandarile Bruxellesului, transmise in urma cu o zi, nu anunta modificari semnificative la reformele controversate. Seria de schimbari in justitie…

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP.

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in...

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, vineri, ca Berlinul isi doreste dezvoltarea unui parteneriat ”apropiat” cu Polonia, in pofida diferendelor dintre cele doua state, relateaza site-ul Radio Polonia. Declaratiile ministrului german de Externe vin in contextul in…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata.

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Despre Liviu Dragnea, The Economist mentioneaza ca nu a putut ocupa o functie in stat din cauza unei condamnari, ca numeste prim-ministri „stersi”, cel de-al cincilea, Viorica Dancila, fiind prezentat drept „un membru obscur al Parlamentului European”. Un alt exemplu este cel al premierului ceh Andrej…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- Oficiali polonezi vor clarifica dubiile legate de aceasta lege si vor angaja un dialog cu oficiali israelieni, a anuntat purtatoarea de cuvant a guvernului polonez Joanna Kopcinska, joi, la Varsovia. Cu toate acestea, nu va fi supusa dezbaterilor nicio modificare la aceasta lege care a fost condamnata…

- Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, este in pericol de defrisare din cauza Poloniei. Tara a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor natural prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in aceasta padure, potrivit avocatului general al Curtii de Justitie…

- Polonia nu a implementat legislatia Uniunii Europene cu privire la poluarea aerului, a stabilit joi Curtea Europeana de Justitie (CEJ), relateaza DPA potrivit News.ro . Comisia Europeana a deferit Polonia in fata celei mai inalte jurisdictii europene in decembrie 2015, din cauza depasirii zilnice a…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP.Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc…

- Primul ministru polonez, Mateusz Morawiecki, a starnit un scandal sambata vorbind despre "autori evrei" ai Holocaustului pentru a sustine recenta lege controversata destinata sa apere Polonia de acuzatii privind complicitate cu nazistii la genocid, relateaza France Presse.Prezent la Conferinta…

- Agentia France Presse a constatat miercuri ca acest text a fost tradus si afisat, de exemplu, pe site-urile ambasadelor la Paris si Buenos Aires, dar inca nu la Washington, Madrid sau Tel Aviv.Apelul presedintelui Senatului, Stanislaw Karczewski - membru al partidului conservator Dreptate…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a declarat ca "inamicii" tarii vor sa provoace sentimente antisemite, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a fost criticat pentru aprobarea legii privind Holocaustul, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Un șofer Uber a caștigat intr-o luna 788 de lei numai din bacșiș, suma medie fiind de 3,6 lei, arata datele oficiale ale Uber, transmise pentru Libertatea. Potrivit informațiilor, caștigul mediu lunar din bacșiș este de 56 de lei in București, 43 de lei in Cluj, 69 de lei in Brașov și 54 de lei in Timișoara.…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat marti contestata lege privind Holocaustul, menita sa apere imaginea tarii si care a provocat tensiuni cu Israelul, SUA si Ucraina, transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani, inclusiv in cazul cetatenilor…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga contestata lege privind Holocaustul, in pofida protestelor venite din partea Israelului si a SUA, transmite Reuters. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- O lege din Polonia a provocat revolta in Israel si Ucraina. O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare ale mortii poloneze” a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters. 'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Polonia nu va face nicio concesie in diferendul sau cu Uniunea Europeana (UE) pe tema reformelor din sistemul judiciar, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, transmite Reuters.

- Un antreprenor în domeniul online acuzat de faptul ca a orchestrat una dintre cele mai mari încalcari ale drepturilor de autor din istorie da în judecata guvernul neozeelandez pentru 6,8 miliarde de dolari, echivalentul a 3,5% din PIB-ul tarii, din cauza ca acesta i-ar fi distrus…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Donald Tusk, fost premier centrist al Poloniei si principalul rival al partidului Lege si Justitie (PiS), al lui Jaroslaw Kaczynski, aflat la putere, a facut declaratiile respective in timp ce tara sa este implicata intr-o serie de conflicte cu UE.

- Observatorii occidentali tind sa-i contopeasca pe principalii doi propovaduitori ai populismului de dreapta: premierul ungar Viktor Orban si presedintele partidului de guvernare din Polonia, Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski promite de vreme indelungata pogorarea "Budapestei la Varsovia",…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Cele mai mari companii producatoare de cipuri si software, inclusiv Intel si Microsoft, se confrunta cu vulnerabilitati care fac ca un numar enorm de computere si smartphone-uri sa fie vulnerabile la hacking si reduceri ale performantei, scrie Bloomberg.

- Comisia Europeana a activat miercuri, impotriva Poloniei, Articolul 7 din Tratatul UE, care permite suspendarea dreptului de vot al unui stat membru. Este o procedura aplicata in premiera și care sancționeaza așa-numita reforma judiciara din Polonia, prin care partidul de guvernamant PiS incearca sa-și…

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP. Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au avut joi o convorbire telefonica in cadrul careia au convenit sa depuna eforturi pentru a crea conditiile care sa permita intoarcerea observatorilor rusi in estul Ucrainei, au indicat Berlinul si Kremlinul, relateaza agentia Reuters,…