Polonia: Biserica Catolică şi politicieni protestează după ce un angajat al Ikea a fost concediat pentru contestarea manifestărilor LGBTI Cel care acum nu mai este angajat al Ikea, Tomasz K. (nu i s-a dezvaluit numele complet), a fost concediat dupa ce a contestat cu un citat din Biblie un mesaj prin care aceasta companie isi indemna angajatii sa se alature luptei impotriva homofobiei. ''Daca un barbat se va culca cu un alt barbat la fel cum se culca cu o femeie, amandoi au savarsit o uraciune; sa fie nimiciti si sa se faca ispasire cu propriul lor sange'' (Leviticul 20:13) - acesta a fost textul pe care Tomasz l-a distribuit colegilor sai pe o retea de socializare. In urma acestui gest, Ikea a decis sa-l concedieze, sustinand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

