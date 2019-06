Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de o luna dupa ce Liviu Dragnea, cel mai puternic politician din Romania a fost inchis pentru corupție, prim-ministrul Viorica Dancila incearca sa repare daunele facute de fostul ei aliat in ceea ce privește relațiile cu Uniunea Europeana, relateaza agentia Bloomberg. Potrivit sursei, Romania…

- "Acum doi ani am fost la un summit informal, cam cum a fost cel de la Sibiu, la Bratislava, oras frumos si ala. Si dupa summit un grup de jurnalisti au inceput sa interogheze. Intrebarea pentru mine a fost cum vad viitorul Europei. Am spus ca sunt pro-european declarat si convins. Am ramas foarte…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a avertizat, luni, in legatura cu riscul aparitiei unui conflict neintentionat intre SUA si Iran ca urmare a disputei referitoare la acordul nuclear iranian, transmit Reuters si AFP. ''Suntem extrem de ingrijorati de riscul unui conflict izbucnit accidental,…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a atras atentia vineri, la Varsovia, asupra pericolului pe care il reprezinta pentru blocul comunitar urmarirea obtinerii suprematiei de catre statele puternice ale Uniunii Europene, informeaza dpa. Desi Europa are nevoie de leadership, tarile mai mici nu…

- Intors dintr-o vizita in SUA, unde a avut o intrevedere cu vicepreședintele Mike Pence, Tariceanu nu și-a ascuns ingrijorarea cu privire la disputa dintre UE și Statele Unite. „Din discuțiile pe care le-am avut, subiectul Nord Stream 2 a revenit in discuție mereu. Poziția SUA este cunoscuta.…

- Alianța 2020 USR PLUS a anunțat, joi, ca printre obiectivele pe care europarlamentarii formațiunii le vor avea la Bruxelles, daca alianța va trece pragul electoral, se numara extinderea mecanismului MCV de verificare și monitorizare a sistemului judiciar in fiecare stat membru al Uniunii Europene,…

- "Presedintele Romaniei a avut, in calitate de reprezentant al statului membru care detine Presedintia in exercitiu a Consiliului UE, o interventie privind progresele obtinute in implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European din decembrie 2018, precum si in raport cu tematicile…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat joi ca Uniunea Europeana ar trebui sa reduca finanțarea și sa impuna sancțiuni membrilor care adopta legi care contravin principiilor fundamentale ale UE. Printre exemplele date de șeful diplomației germane este și Romania. Intr-un interviu acordat…