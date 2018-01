Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, KNF a insistat ca marile banci din Polonia sa-si listeze actiunile pentru a asigura transparenta si securitatea sectorului bancar. Autoritatea a extins anul acesta termenul limita al ofertei publice initiale (IPO) pentru Raiffeisen Bank Polska. Anul trecut, planul privind…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru rezolvarea…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor în statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa întâlnirea avuta miercuri, la Budapesta,…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a respins marti legea anticoruptie adoptata de parlament în decembrie, afirmând ca aceasta nu ar permite o investigarea eficienta a retelelor de coruptie, relateaza Reuters.

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Israel va propune interzicerea tranzactionarii la bursa din Tel Aviv a actiunilor companiilor care au ca obiect de activitate bitcoin sau alte monede virtuale, relateaza Reuters, citata de News.ro. Presedintele Autoritatii pentru Instrumente ...

- Codul Penal polonez prevede "garantii de impunitate" pentru oficiali comunisti, fiind vizate infractiuni pasibile de pana la 5 ani de inchisoare pentru tortura si alte forme de tratament crud, inuman sau degradant, comise in mod intentionat de functionari ai politiei politice comuniste impotriva…

- Malgorzata Gersdorf a publicat o scrisoare deschisa la doua zile dupa lansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Autoritatile europene pentru siguranta traficului aerian au cerut companiilor aviatice sa reaminteasca pasagerilor cum sa transporte in siguranta dispozitivele electronice cu baterii litiu-ion, in perioada aglomerata a sarbatorilor de iarna, din cauza riscului de incendiu, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- S-a stins din viața rectorul Universitații Libere Internaționale din Moldova (ULIM), Andrei Galben. Andrei Galben a fost academician și rector la ULIM cu studiile la Facultatea Istorie, USM (1972), doctorat, AȘM (1975). Andrei Galben s-a nascut la 2 septembrie 1948 în satul…

- Derapajele antidemocratice ale autoritatilor de la varsovia ingrijoreaza SUA si UE. Dupa reforma controversata din Justitie a venit randul presei sa fie pusa sub presiune. Luni, autoritatea poloneza de supraveghere a audiovizualului (KRRiT) a amendat o importanta televiziune privata de stiri, TVN24,…

- „Am avut doua informatii: prima, primita ieri pe un canal neoficial, in care mi s-a spus ca s-ar putea sa fim afectati si noi, si a doua informatie oficiala, primita in cursul diminetii, in care mi s-a transmis ca Romania nu este afectata de aceasta problema. Eu, preventiv, ieri, am luat…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a fost informata oficial ca in Romania nu a fost distribuit laptele praf (formula pentru bebelusi) produs de firma Lactalis din Franta, contaminat cu Salmonella Enterica, potrivit unui comunicat emis marti.…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in functia de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatati…

- Mateusz Morawiecki a fost investit, luni dupa-amiaza, in functia de prim-ministru al Poloniei, in locul Beatei Szydlo, care a devenit vicepremier, informeaza site-ul agentiei Reuters. Partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS), a destituit-o saptamana trecuta pe Beata Szydlo din functia…

- Autoritațile franceze au interzis vanzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anunțat duminica Direcția Generala pentru Concurența, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Camera inferioara a parlamentului polonez a adoptat vineri doua legi prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar si care au provocat ingrijorare la nivelul institutiilor europene, transmit AFP si Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), aflat la guvernare…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finanțelor Mateusz Morawiecki in funcția de prim-ministru al țarii, dupa ce Beata Szydlo și-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters și PAP. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie. In…

- Rusia a confirmat luni expulzarea in weekend a unui istoric polonez, justificand-o ca un "raspuns" la o masura similara impusa de Varsovia unui cercetator rus "pe baza unor acuzatii absurde", relateaza AFP. Expulzarea lui Henryk Glebocki a fost anuntata duminica de Institutul polonez al Memoriei…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar intrebarea care sta pe buzele tuturor este unde urmeaza sa petreaca trecerea dintre. Tocmai de aceea, iți prezentam unde poți sa faci Revelionul in strainatate cu mai puțin de 1.000 de lei de persoana. Unde poți sa faci Revelionul in strainatate cu mai puțin de 1.000…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, s-a declarat duminica alarmat de asemanarea politicilor urmate de guvernul de dreapta de la Varșovia cu ceea ce el a descris a fi un 'plan al Kremlinului', transmite Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare în…

- O noua investigație de amploare vizeaza din nou brand-ul auto german Volkswagen. Administratia SUA pentru Siguranta traficului rutier a initiat o investigatie in cazul unor defectiuni ale airbagurilor montate la 415.000 de vehicule Volkswagen, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax .…

- Un accident extrem de grav a avut loc in urma cu puțin timp, in județul Iași! Un microbuz cu 26 de oameni s-a ciocnit cu un TIR. Salvatorii spun ca sunt cel puțin 21 de raniți in accidentul de la Raducaneni, la 50 de kilometri de Iași. Autoritațile locale au declarat planul roșu de intervenție.știre…

- Comisia Europeana propune o extindere a regulilor privind piata interna a energiei din Uniunea Europeana pentru a acoperi si conductele de gaz offshore, cum este cazul gazoductului Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltica si pe care executivul comunitar il considera o subminare…

- Guvernul polonez a calificat miercuri drept ''scandaloasa'' rezoluția adoptata de Parlamentul European, care acuza Varșovia ca încalca normelor statului de drept prin reformele judiciare, relateaza agenția PAP, citata de Agerpres.

- Avionul, de tip Cessna Caravan, decolase din oraselul Arusha cu destinatia Rezervatia naturala Serengeti, o populara zona turistica. Avionul, la bordul caruia se aflau zece pasageri si pilotul, s-a prabusit in zona Craterului Ngorongoro, a anuntat Autoritatea aeronautica din Tanzania. Toate…

- Reformele din justitie implementate sau propuse in Polonia de actualul guvern conservator si criticate de institutiile europene constituie un risc de 'incalcare grava' a valorilor fundamentale ale UE si a statului de drept, se arata intr-o rezolutie votata miercuri de Parlamentul European, in timp…

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Poziția Poloniei pe plan extern este mult mai solida decat in urma cu doi ani, așa cum am promis, a declarat premierul polonez Beata Szydlo, in cadrul celei de-a cincea ediții a Forumului pentru politica externa, desfașurata joi la Castelul Regal din Varșovia, potrivit PAP. Beata Szydlo…

- Ministerul polonez al Apararii a calificat luni drept inacceptabil ca ministrul german al apararii sa incite la atitudini antiguvernamentale intr-un stat aliat, dupa ce titulara acestui post, Ursula von der Leyen, a indemnat la sustinerea "rezistentei democratice" in Polonia, relateaza PAP si Reuters.…

- Polonia intentioneaza le interzica accesul cetatenilor ucraineni cu opinii puternic 'antipoloneze', a declarat joi seful diplomatiei de la Varsovia, Witold Waszczykowski, transmite Reuters. 'In acest moment, lansam procedurile prin care nu li se va permite persoanelor cu opinii extrem antipoloneze…

- Bursa de Valori Bucuresti spune ca, reunit in sedinta de miercuri, Consiliul Bursei a luat act de demisia lui Ludwik Leszek Sobolewski din functia de director general al societatii si a hotarat numirea lui Marius Alin Barbu, director general adjunct, in functia de director general interimar.…

- Independența justiției și separarea puterilor sunt "amenințate" in Polonia, a declarat vineri, la Varșovia, Diego Garcia-Sayan, raportorul special al ONU pentru independența judecatorilor și avocaților, informeaza AFP. "Astazi, independența sistemului judiciar și…

- Armata siriana si aliatii sai i-au alungat sambata pe jihadistii Statului Islamic (SI) din orasul Al-Qaraytan din provincia siriana centrala Homs, unde islamistii au pierdut vaste teritorii in ultimele luni, transmit Reuters si AFP, preluand presa siriana oficiala.Trupele siriene au preluat…