- Polonia ar putea avea nevoie de aproximativ 30 de miliarde de dolari din partea investitorilor straini pana in anul 2040, pentru a-si construi prima sa centrala nucleara, a declarat miercuri ministrul polonez al Energiei, Krzysztof Tchorzewski, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Polonia,…

- Camera inferioara a Parlamentului din Polonia a adoptat un proiect de lege care ii scuteste de impozitul pe venit pe tinerii sub 26 de ani, relateaza AFP. Dupa ce peste un milion de polonezi au plecat sa lucreze in Regatul Unit si in alte state din Europa Occidentala, de la aderarea tarii la UE, in…

- Guvernul american a cerut vineri seara confiscarea a circa 12,6 miliarde de dolari din bunurile traficantului de droguri mexican Joaquin Guzman 'El Chapo', care ar corespunde unei estimari a veniturilor cartelului sau atunci cand il conducea, relateaza AFP. Intr-un document inregistrat…

- "Astazi am trimis o solicitare de oferta partenerilor nostri americani privind achizitia a 35 de avioane F-35A, impreuna cu un pachet logistic si de instruire", a scris Blaszczak pe Twitter.Statele Unite ar urma sa isi extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 la cinci tari, printre care…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a provocat furia comunitatii evreiesti din tara sa dupa ce recent a afirmat ca plata compensatiilor pentru proprietatile confiscate in Al Doilea Razboi Mondial reprezinta o victorie postuma pentru fostul lider nazist Adolf Hitler, transmite Reuters. …

- Presedintele Consiliului European, fostul premier polonez Donald Tusk, s-a alaturat sambata la Varsovia unui mars al opozitiei poloneze pro-europene, gest considerat de partidul conservator aflat la putere drept o incalcare a codului de conduita pentru oficialii europeni. Tusk a aparut…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa isi majoreze in acest an finantarea pentru proiectele de energie regenerabila din Polonia, dupa ce Guvernul de la Varsovia si-a schimbat atitudinea fata de energia verde, a declarat marti un oficial din conducerea BERD, transmite…

- Profesorii din Polonia au intrat in a treia saptamana de greva, iar aproximativ 2.000 de cadre didactice au protestat in fața ministerului invațamantului din Varșovia. Profesorii cer majorarea cu 30% a salariilor, in condițiile in care un profesor cu definitivat caștiga aproximativ 816 euro lunar. Demonstrații…