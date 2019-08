Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa sustina un discurs in fata trupelor americane stationate in Polonia, in timpul vizitei pe care o va efectua in aceasta tara, a declarat miercuri ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, transmite agentia DPA, potrivit Agerpres.Oficialul…

- Mark Esper, secretarul american al Apararii, a declarat marți ca Statele Unite nu vor "reacționa în mod exagerat" la testele cu rachete efectuate de Coreea de Nord în ultimele saptamâni, informeaza Mediafax citând postul CBS News. "Cheia este sa menținem ușa…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat ca a fost sancționat de Statele Unite dupa ce a refuzat o invitație de a se întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Alba, scrie Mediafax, citând CNN. Oficialul iranian a declarat ca în cadrul…

- Londra a anuntat ca vrea sa infiinteze o misiune de protectie maritima impreuna cu europenii la Golful Persic, in urma imobilizarii de catre Iran a unui petrolier care naviga sub pavilion britanic in Stramtoarea Ormuz, relateaza AFP potrivit news.ro.”Vom incerca de-acum sa infiintam o misiune…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat vineri ca Statele Unite doresc ca Iranul „sa vina la masa negocierilor”, în contextul escaladarii tensiunilor dintre Washington și Teheran, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Iranienii continua sa spuna ca doresc sa discute…

- LLa invitația ministrului afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, va intreprinde, in perioada 11-12 iulie 2019, o vizita in Republica Moldova.

- Faimosul personaj de desene animate creat de E.C.Segar, ”Popeye Marinarul”, a existat in realitate. Frank ”Rocky” Fiegel s-a nascut in Polonia, in 1868, emigrand in Statele Unite. Lucra prin porturi, boxa cu mainile goale și iși invingea orice adversar. A fost botezat astfel deoarece avea un ochi mai…