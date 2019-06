Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump s-a angajat miercuri, la Washington, in fata omologului sau polonez Andrzej Duda, sa desfasoare 1.000 de soldati americani in Polonia. Promisiunea a fost facuta la solicitarea autoritatilor de la Varsovia, care urmaresc sa descurajeze o potentiala agresiune din partea Rusiei.

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova, relateaza AFP.…

- Varsovia si Washingtonul se apropie de ajungerea la un acord privind intensificarea prezentei militare americane in Polonia, iar anuntul ar putea fi facut cand presedintele polonez Andrzej Duda se va intalni luna vitoare cu omologul sau din SUA, Donald Trump, afirma surse citate de Financial Times…

- Conform acestor surse, cele doua parti au insa in continuare pozitii diferite cu privire la cine va suporta finantarea unor noi constructii si la durata angajamentului american.De asemenea, conform acelorasi oficiali, acordul avut in vedere nu ar cuprinde si cererea formulata de presedintele…