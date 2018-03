Stiri pe aceeasi tema

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.…

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.Revendicarile…

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.…

- Comisia Europeanp a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie. In perioada urmatoare, executivul comunitar ar putea cere statelor membre ale UE sa ''constate existenta unui risc clar de incalcare grava'' a statului de drept in Polonia.

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP.

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma,…

- Potrivit unui document al Ministerului de Externe de la Varsovia, Administratia SUA i-a informat pe presedintele si premierul Poloniei sa nu astepte sa aiba vreo intalnire cu presedintele si vicepresedintele Statelor Unite pana cand problema legii care incrimineaza orice referire la implicarea Poloniei…

- Presedintele polonez Andrzej Duda le-a cerut joi iertare evreilor alungati din tara sa in timpul campaniei antisemite din 1968, relateaza AFP. Subliniind ca "Polonia libera si independenta de astazi, generatia mea, nu are nicio responsabilitate", Duda s-a adresat evreilor fortati sa plece in exil si…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale chestiunea…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale, chestiunea…

- Despre Liviu Dragnea, The Economist mentioneaza ca nu a putut ocupa o functie in stat din cauza unei condamnari, ca numeste prim-ministri „stersi”, cel de-al cincilea, Viorica Dancila, fiind prezentat drept „un membru obscur al Parlamentului European”. Un alt exemplu este cel al premierului ceh Andrej…

- O delegatie a guvernului polonez a plecat miercuri spre Israel pentru a incerca sa dezamorseze situatia pe marginea controversei asupra noii legi privind Holocaustul adoptata recent de Varsovia, lege ce urmeaza sa intre in vigoare joi, informeaza dpa. Oficiali polonezi vor clarifica dubiile…

- Nu se intampla des ca un bancher devenit politician con­servator sa-l citeze aprobator pe celebrul economist Thomas Piketty, insa exact asta a facut premierul polonez Mateusz Morawiecki in timpul unui interviu recent, semnaland tensiunea existenta in centrul vi­ziunii economice a guvernului sau…

- Delegatia GRECO care s-a aflat miercuri si joi la Bucuresti precizeaza ca cei responsabili cu investigarea, urmarirea penala si judecarea infractiunilor de coruptie ar trebui sa beneficieze de independenta si autonomia corespunzatoare functiilor lor, inclusiv in cazul mecanismelor disciplinare. De asemenea,…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Polonia a incalcat legislatia europeana privind protejarea siturilor naturale atunci cand a ordonat defrisari in padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a estimat miercuri avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), informeaza AFP. Avocatul general, ale…

- Primul ministru polonez, Mateusz Morawiecki, a starnit un scandal sambata vorbind despre "autori evrei" ai Holocaustului pentru a sustine recenta lege controversata destinata sa apere Polonia de acuzatii privind complicitate cu nazistii la genocid, relateaza France Presse.Prezent la Conferinta…

- Romania, amenințata cu activarea Articolului 7. Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) privind justiția din Romania. Intr-o scrisoare adresata lui Jean…

- Plenul comun al celor doua Camere se va reuni, luni, de la ora 15.00, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a declarat ca "inamicii" tarii vor sa provoace sentimente antisemite, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a fost criticat pentru aprobarea legii privind Holocaustul, relateaza site-ul televiziunii France24.

- "In pofida tuturor presiunilor, santajelor si ultimatumurilor, nici Ungaria si nici Polonia nu vor primi nici un singur imigrant ilegal", a subliniat joi, la Varsovia, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, dupa discutiile avute cu ministrul polonez de interne, Joachim Brudzinski, potrivit MTI…

- Europarlamentarul polonez Ryszard Czarnecki a fost demis miercuri din functia de vicepresedinte al Parlamentului European, dupa ce a insultat o colega, comparand-o cu o colaborationista nazista, relateaza France Presse. Cu 447 de voturi pentru si 196 impotriva, deputatii europeni, reuniti in sesiune…

- Europarlamentarul polonez Ryszard Czarnecki a fost demis miercuri din functia de vicepresedinte al Parlamentului European, dupa ce a insultat o colega, comparand-o cu o colaborationista nazista, relateaza France Presse. Cu 447 de voturi pentru si 196 impotriva, deputatii europeni, reuniti…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga contestata lege privind Holocaustul, in pofida protestelor venite din partea Israelului si a SUA, transmite Reuters. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze…

- Cel mai mare grup bancar din Germania, Deutsche Bank, a anuntat vineri ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters. Pierderile nete de 497 milioane de…

- Polonia a respins joi criticile formulate cu o zi inainte de Departamentul de Stat american cu privire la o lege poloneza asupra Holocaustului, exprimandu-si totodata dorinta ca aceste divergente 'sa nu afecteze parteneriatul strategic' intre cele doua tari, informeaza AFP. Miercuri seara, chiar…

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Studiile pe oameni si maimute ale efectelor emisiilor de gaze de esapament ale masinilor, dezvaluite in ultimele zile de presa, sunt considerate ”nejustificabile” de guvernul german, relateaza Reuters, citat de News.ro . ”Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel…

- O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor "lagare ale mortii poloneze" a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a ajuns chiar sa acuze Varsovia ca neaga Holocaustului, comenteaza…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Polonia nu va face nicio concesie in diferendul sau cu Uniunea Europeana (UE) pe tema reformelor din sistemul judiciar, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, transmite Reuters.

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa sa cu Uniunea Europeana in legatura cu reformele controversate din sistemul judecatoresc, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, relateaza Reuters.

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa sa cu Uniunea Europeana in legatura cu reformele controversate din sistemul judecatoresc, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, relateaza Reuters. ''Programul…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat recent ca asa numitii „penali” au liber sa revina in Guvern, odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmatie era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice…

- Pogromul de la Bucuresti, care a avut loc în perioada 21- 23 ianuarie 1941, a fost comemorat, luni, la monumentul ridicat în Piateta Sef Rabin dr. Alexandru Safran în amintirea celor 125 de victime. Printre cele aproximativ 100 de persoane prezente la comemorare s-au numarat si ambasadorul…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza a stabilit marti drept ”neconstitutionale” schimbarile din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza France Presse. Noile legi in vigoare referitoare la Curtea Suprema, la Consiliul…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse. Noile legi în vigoare referitoare la…

- Decizia a fost adoptata miercuri seara, dupa o luna de negocieri cu TVN24 si organizatii mass-media, a declarat presedintele KRRiT, Witold Kolodziejski, pentru cotidianul Rzeczpospolita.El a anuntat de asemenea elaborarea, in cooperare cu reprezentanti ai mass-media, a unui cod de conduita…

- Donald Tusk, fost premier centrist al Poloniei si principalul rival al partidului Lege si Justitie (PiS), al lui Jaroslaw Kaczynski, aflat la putere, a facut declaratiile respective in timp ce tara sa este implicata intr-o serie de conflicte cu UE.

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a estimat ca, în Polonia, conservatorii nationalisti aflati la putere ar putea sa încerce sa scoata tara din Uniunea Europeana odata ce Varsovia va deveni contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri…

- Guvernul Poloniei ar putea scoate țara din Uniunea Europeana daca se va ajunge in situația in care Varșovia da Uniunii Europene mai mulți bani decit primește. Acuzația a fost lansata de catre președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk. Oficialul crede ca partidul conservator ,,Lege și…

- Observatorii occidentali tind sa-i contopeasca pe principalii doi propovaduitori ai populismului de dreapta: premierul ungar Viktor Orban si presedintele partidului de guvernare din Polonia, Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski promite de vreme indelungata pogorarea "Budapestei la Varsovia",…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Zbigniew Ziobro, ministrul Justitiei si procuror-general al Poloniei, a cerut Curtii Constitutionale de la Varsovia sa abroge legea privind prescrierea crimelor comise de oficiali ai fostului regimul comunist in perioada 1944-1989, informeaza site-ul cotidianului Le Monde.