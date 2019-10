Stiri pe aceeasi tema

- Consorțiul polono-belgian NDI-Besix a semnat vineri un contract de 230 de milioane de euro cu autoritațile poloneze pentru a construi un canal care sa permita accesul în portul polonez Elblag din zona baltica fara a mai trece prin apele teritoriale rusești, scrie AFP.Canalul, cu o lungime…

- ​Huawei a cerut saptamâna trecuta o întâlnire cu autoritațile române pe tema acuzațiilor care i se aduc și a Memorandumului 5G semnat cu SUA, dar pâna acum nu a primit niciun raspuns, a declarat vineri la București, Radoslaw Kedzia, vicepreședintele Huawei pentru regiunea…

- Actrita si scenarista britanica Phoebe Waller-Bridge, premiata duminica seara cu trei trofee la Primetime Emmy Awards 2019, a semnat un contract major cu Amazon dupa succesul fulminant al serialului sau "Fleabag" la cea mai recenta gala de decernare a "Oscarurilor televiziunii americane", informeaza…

- CSU Craiova a anunțat oficial transferul lui Alexandru Mațel (29 de ani, fundaș dreapta), fotbalist pe care au platit 45.000 E celor de la Hermannstadt. ️ Alexandru Mațel a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe un an, cu opțiune de prelungire pe inca doi...Publicata de Universitatea…

- Fotbalistul brazilian Philippe Coutinho a fost cedat, sub forma de imprumut, de FC Barcelona la Bayern Munchen. Mjlocasul a semnat un contract pe un sezon. Potrivit presei, clubul german il poate achizitiona definitiv peste un an in schimbul sumei de 120 de milioane de euro.

- Transfer de zeci de milioane in Principat. AS Monaco a anunțat transferul atacantului Wissam Ben Yedder de la FC Sevilla, care a semnat cu monegascii un contract pe 5 aniscadent in anul 2024. Suma de transfer pe care au achitat-o "monegascii" este de 40 de milioane de euro.

- Ultima data in Polonia, la Lech Poznan, Mihai Radut a semnat, marti, un contract valabil pentru doua sezoane, alaturandu-se lotului pregatit de Dan Alexa potrivit news.ro"Nascut in 1990, mijlocas polivalent, Radut completeaza campania de achizitii a Astrei, iar venirea sa speram sa reprezinte…

- De origine surinameza, Breeveld a inceput fotbalul in Olanda si a ajuns in Romania in 2011, prima data la Astra Giurgiu. A evoluat apoi pentru Jiul Petrosani, Gaz Metan, Pandurii si FCSB, echipa alaturi de care a cucerit campionatul si Cupa Romaniei.