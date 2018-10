Polonia a inceput sa cumpere petrol din Nigeria pentru a-si reduce dependenta de Rusia

Compania poloneza de rafinare PKN Orlen se asteapta sa primeasca in curand prima sa livrare de petrol din Nigeria, in conditiile in care Polonia vrea sa isi reduca dependenta de petrolul rusesc.



PKN Orlen, companie controlata de statul polonez, si rivalul mai mic Lotos proceseaza in principal titei rusesc livrat prin conductele construite in anii 1960, dar ambele firme si-au majorat achizitiile de titei din alte surse, informeaza Reuters.



"Nigeria este noua noastra sursa de aprovizionare pe care o analizam. In prezent, o livrare de 130.000 de tone de petrol din Nigeria este…