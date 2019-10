Polonia a gasit o solutie pentru a fi independenta de Rusia in Marea Baltica Consortiul polonezo-belgian NDI-Besix a semnat vineri cu autoritatile poloneze un contract de 230 de milioane de euro pentru forarea unui canal care sa permita accesul la portul Elblag dinspre Marea Baltica, fara a trece prin apele teritoriale ruse, informeaza AFP.



Canalul, lung de un kilometru, lat de 20 de metri si avand 5 metri adancime, insotit de diferite infrastructuri de transport, va traversa cordonul-litoral ce margineste delta Vistulei. El ar urma sa fie gata in 2022.



"Este un moment istoric pentru Polonia (...), de o importanta politica enorma, pentru ca ne face… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

