Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania au denuntat marti dispretul manifestat de autoritatile poloneze fata de solicitarile partenerilor lor europeni de a respecta statul de drept si au solicitat Comisiei Europene sa mearga inainte cu procedura de sanctiuni pe care a initiat-o, relateaza AFP. 'Suntem…

- Bruxelles-ul este ingrijorat ca industria auto a UE, unde sunt 13 milioane de angajati, ar putea ramane in urma in cursa pentru producerea in masa a vehiculelor electrice, din cauza dependentei de bateriile din Asia. Carlos Ghosn, directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi,…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti statele europene impotriva dependentei de sursele de energie rusesti, in discursul rostit de la tribuna Adunarii Generale a ONU, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Germania va deveni total dependenta de energia ruseasca daca nu schimba…

- Franta si Germania au declarat marti ca situatia este "mai urgenta ca oricand " pentru sistemul de justitie din Polonia, vizat de o serie de reforme controversate ale guvernului de la Varsovia, ramas inflexibil la solicitarile venite din partea Bruxellesului.

- Franta si Germania au declarat marti ca situatia este "mai urgenta ca oricand " pentru sistemul de justitie din Polonia, vizat de o serie de reforme controversate ale guvernului de la Varsovia, ramas inflexibil la solicitarile venite din partea Bruxellesului, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Franta si Germania au declarat ca situatia este "mai urgenta ca oricand " pentru sistemul de justitie din Polonia, vizat de o serie de reforme controversate ale guvernului de la Varsovia, ramas inflexibil la...

- Franta si Germania au declarat marti ca situatia este "mai urgenta ca oricand " pentru sistemul de justitie din Polonia, vizat de o serie de reforme controversate ale guvernului de la Varsovia, ramas inflexibil la solicitarile venite din partea Bruxellesului, relateaza AFP. "Speram ca Polonia va actiona…

- CEO-ul celei mai mari companii de constructii din Polonia a avertizat ca sectorul, cu resursele suprasolicitate de proiectele noi, risca sa ajunga pe pierdere in cateva luni daca guvernul nu se grabeste sa rezolve problema penuriei de angajati. Nu este prima data cand Dariusz Blocher,…