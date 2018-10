Polonezii îşi aleg duminică primarii şi consiliile regionale, un test important pentru executivul conservator Polonezii isi aleg duminica primarii si consiliile regionale, intr-un climat de tensiune intre conservatorii aflati la putere, care vor sa-si consolideze pozitiile pe plan local, si opozitia centrista, pe marginea unor reforme judiciare controversate ce ingrijoreaza Europa, noteaza AFP.



Acest scrutin, primul dupa toamna lui 2015, are loc cu sapte luni inainte de alegerile europene si cu un an inainte de legislative.



"In mod evident este un test pentru principalele partide, care se va juca in marile orase si la nivelul consiliilor regionale", subliniaza politologul Stanislaw… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

