- Mii de polonezi au protestat luni impotriva urii si a violentei, la Varsovia si in alte localitati, dupa decesul primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, relateaza PAP, preluata de France Presse. Adamowicz,...

- ,,Ma numesc Stefan. Am fost inchis pe nedrept, iar primarul trebuie sa moara!” a rostit criminalul inainte de tragicul eveniment. Primarul orasului polonez Gdansk a murit la spital, dupa ce a fost injunghiat duminica seara pe scena unui eveniment caritabil, de un tanar proaspat eliberat din inchisoare.…

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce in ziua anterioara a fost atacat cu cutitul in timpul unui eveniment filantropic, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz Szumowski, transmite Reuters, citata de Agerpres. Medicii l-au operat timp de cinci ore…

- Pronosticul medical privind viata si starea de sanatate a primarului marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu un cutit duminica seara si care a pierdut foarte mult sange, ramane 'incert', a declarat seful serviciilor de sanatate poloneze, citat de agentia de presa PAP.…

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu cutitul duminica seara, este in viata dupa o operatie de cinci ore, dar inca nu se afla in afara oricarui pericol, au informat medicii,...

- Pawel Adamowicz, primarul orasului polonez Gdansk, este in stare critica dupa ce a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena la un eveniment caritabil, au anuntat oficiali polonezi, potrivit postului BBC News.

- Pawel Adamowicz, primarul orașului-port polonez Gdansk, a fost injunghiat de mai multe ori, duminica seara, in timp ce se afla pe scena la o acțiune de strangere de fonduri, scrie BBC News. Atacatorul a urcat pe scena amplasata pentru o strangere de fonduri pentru achizitionarea de echipamente medicale,…

