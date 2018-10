Stiri pe aceeasi tema

- Mii de angajati din sectorul public polonez au cerut cresterea salariilor in cadrul unor proteste organizate in Varsovia in weekendul trecut, potrivit thenews.pl. Protestele, organizat de organizatia sindicala OPZZ, s-au desfasurat sub sloganul „Polonia are nevoie de salarii mai mari“.

- Statul polonez este dispus sa plateasca peste 2 miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane pe teritoriul sau. Donald Trump a declarat ca examineaza ”foarte serios” propunerea primita din partea președintelui polonez Andrzej Duda.

- Polonia este dispusa sa plateasca cel putin doua miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane pe teritoriul sau pe care promite s-o numeasca ''Fort Trump'', oferta pe care presedintele american Donald Trump a anuntat ca o examineaza "foarte serios", relateaza AFP preluata de…

- "Le transmit salutari participantilor la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari 2018. Anul trecut am avut onoarea de a sustine un discurs la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari de la Varsovia, in Polonia. In cadrul vizitei mele, am reafirmat sprijinul ferm al Statelor Unite…

- Presedintele SUA, Donald Trump, spune, intr-un mesaj transmis participantilor la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care are loc luni si marti la Bucuresti, ca SUA raman dedicate colaborarii cu cele 12 state membre, pentru continuarea extinderii infrastructurii energetice, de transport si digitale,…

- Mai mult de jumatate dintre cetațenii germani considera ca Europa se poate apara fara ajutorul militar al Statelor Unite, conform unui sondaj citat de Reuters și preluat de Mediafax . Opinia majoritara este reliefata la mai puțin de doua saptamani de cand Donald Trump a avertizat ca este posibil sa…

- Dupa "Cartea alba" a Theresei May pentru Brexit, Varșovia se apropie de Londra și sparge frontul unificat al europenilor. Pana in prezent, cei 27 de europeni au prezentat un front unit impotriva Marii Britanii in negocierile pentru Brexit. Polonezii sunt primii care se desolidarizeaza de evaluarea generala…

- Polonezii trebuie sa fie conștienți de faptul ca izolaționismul, pe care il reprezinta Trump, nu a mai fost in SUA din anii ‘30 și el a dus la catastrofa din anul 1939 – spune Daniel Fried, fost subsecretar de stat al SUA in problema sancțiunilor fața de Rusia, intr-un interviu acordat Rzeczpospolita…