Polonezii aduc un omagiu primarului din Gdansk, ucis la un eveniment de caritate Polonezii i-au adus marti un omagiu primarului orasului Gdansk, Pawel Adamowicz ucis in timpul unui eveniment de caritate, potrivit dpa. Pawel Adamowicz a fost atacat cu cutitul duminica si a murit la spital la o zi dupa atac, in pofida eforturilor medicilor de a-i salva viata in timpul unei operatii care a durat cinci ore.



Locuitorii din Gdansk au venit in numar mare la primaria orasului, pentru a-si prezenta condoleantele, potrivit mass-media locale.



Barbatul de 27 de ani care a urcat pe scena si l-a atacat pe Adamowicz nu si-a recunoscut inca vinovatia, a declarat purtatorul…

Sursa articol si foto: rtv.net

