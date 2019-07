Polonezi condamnaţi la închisoare, în Marea Britanie. Şi-au obligat conaţionalii la exploatare prin muncă Cei opt - cinci barbati si trei femei - au convins cu false promisiuni "barbati si femei aflati in situatii vulnerabile" sa calatoreasca la Birmingham, unde gruparea a preluat practic controlul asupra lor, confiscandu-le cea mai mare parte din castiguri si solicitand in mod fraudulos indemnizatii sociale in numele lor.



"Sute de victime vulnerabile - de multe ori persoane fara adapost si suferind de diferite dependente - au fost atrase din Polonia la Birmingham cu promisiunea asigurarii unei locuinte gratuite si a unui loc de munca bine platit", a aratat procuratura.



In schimb,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Marea Britanie a condamnat opt cetateni polonezi la pedepse de pana la 11 ani de inchisoare cu executare pentru ca au obligat sute de conationali la munca fortata. Procurorii au vorbit de probabil cel mai amplu caz de sclavie moderna din Europa, transmit dpa si Press Association,…

- Cercetatorii Kaspersky au descoperit ca malware-ul pentru dispozitive mobile, Riltok, creat pentru a fura bani, are noi versiuni si isi largeste regiunile vizate, din Rusia, catre restul lumii, incepand cu Europa. Troianul se deghizeaza in servicii populare in Franta, Italia si Marea Britanie. Riltkok…

- Trei frati romani din Marea Britanie au fost condamnati la 28 de ani de inchisoare. Acestia au fost gasiti vinovati, de tribunalul din Blackfriars Crown, de trafic de persoane si exploatare. Cei trei romani, Valentin Lupu, de 25 de ani, Grigore Lupu, de 39 de ani, si Alexandru Lupu, de 43 de ani, erau…

- Traficanții de persoane au fost condamnati la inchisoare pe viata joi, 20 iunie, de un tribunal din Ungaria pentru decesul a 71 de migranti ale caror corpuri in descompunere au fost gasite in interiorul unui camion frigorific abandonat pe o autostrada in Austria in august 2015.Judecatorul Erik Mezolaki…

- Mai multi adolescenti din Marea Britanie, care au injunghiat anul trecut un baiat dintr-o gasca rivala si l-au filmat in timp ce gemea de durere, au primit The post Adolescenti condamnati la 71 de ani de inchisoare, dupa au luat viata unui baiat si l-au filmat in timp ce gemea de durere appeared first…

- In perioada 16-22 mai, Cinema Trindade din Porto gazduiește saptamana cinematografiei europene care iși propune sa reflecteze asupra ideii de Europa intre doua date deosebit de importane pentru Uniunea Europeana: 9 mai (Ziua Europei) și 26 mai (alegeri pentru Parlamentul European). Romania va fi reprezentata…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…

- O celebra replica folosita de Jean-Paul Sartre in piesa lui de teatru "Huis clos" ("Cu usile inchise") - "L'enfer, c'est les autres" ("Infernul sunt ceilalti") - se aplica de minune pe drumurile din Europa, unde excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor, potrivit…