- Vineri a avut loc, la Monte Carlo, tragerea la sorți a grupelor din Europa League, iar pentru formația lui Dan Petrescu urmeaza înca o "dubla" cu Celtic Glasgow, formație pe care a eliminat-o din Champions League. Campioana României se va mai duela cu Lazio și cu Rennes.

- CSA Steaua Bucuresti a fost invinsa de formatia rusa Sintez Kazan cu scorul de 17-9 (4-2, 4-2, 6-3, 3-2), joi seara, la Barcelona, in primul sau meci din Grupa B a primului tur preliminar al Ligii Campionilor la polo pe apa. Pentru campioana Romaniei au marcat Jerko Marinic Kragic (3 goluri), Marios…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, va evolua in grupa E a Eurocup, cu formatiile Artego, Galatasaray si Lulea Basket, potrivit tragerii la sorti de marti, de la Munchen, informeaza news.ro.Competitia este impartita in doua conferinte, fiecare a cate cinci grupe,…

- Campioana României nu este cap de serie și va avea o misiune dificila înca din runda inaugurala în Champions League. Formația antrenata de catre Dan Petrescu este în Grupa 1 a urnelor și are ca posibile adversare pe Astana (KAZ), Ludogoret (BUL), Steaua Rosie Belgrad (SRB),…

- Franta si Germania sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Hexagon, dupa ce China a invins Africa de Sud cu scorul de 1-0, joi, la Paris, in Grupa B, relateaza AFP. Desi se afla in Grupa A, Franta a obtinut ''prin ricoseu''…

- Selectionata Japoniei, campioana mondiala in 2011 si finalista in 2015, a fost tinuta in sah de echipa Argentinei, scor 0-0, luni seara, la Paris, in Grupa D a Cupei Mondiale feminine de fotbal din Franta.

- Clasata a doua intr-una dintre grupele diviziei a treia din Liga Natiunilor, infranta in Suedia cu 1-2 la primul meci din grupa de calificare, Romania isi joaca pe sarma sansele de calificare la turneul final european din 2020, in care UEFA ne-a acordat trei meciuri din grupa si o "optime de finala".…