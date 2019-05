Stiri pe aceeasi tema

- La Caminul Cultural Branești a avut loc, pe 16 aprilie a.c., ședința Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Ilfov la care au fost invitați toți directorii unitaților de invațamant ilfovene, temele de discuție fiind legate de implicarea personalului didactic de predare in activitați care sa conduca…

- Ecaterina Andronescu a explicat in emisiunea ”Legile Puterii” și cateva dintre intențiile și necesitațile de viitor ale invațamantului de la noi, care inregistreaza un abandon școlar masiv, printre ele fiind și cea legata de necesitatea ca elevii din localitați aflate la mare distanța de centru,…

- Actorul si cantaretul Tudor Chirila a acordat un interviu pentru Stirile Pro TV in care a vorbit despre problemele sistemului de invatamant romanesc, a explicat ce ar schimba daca ar fi ministru al Educatiei si, totodata, le-a raspuns celor care il critica pentru ca se implica in problemele politice…

- Anunțul facut de Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, privind noua schema de Bacalaureat diferențiat, starnește controverse in randul profesorilor, care s-au declarat extrem de nemulțumiți de schimbari.

- In perioada 25-31 martie 2019, cu ocazia Global Money Week, 600 de elevi din cinci unitați de invațamant din județul Brașov, vor participa la ateliere gratuite de educație financiara in cadrul programului Școala de Bani, organizate de Banca Comerciala Romana (BCR). Profesorii și elevii din județul Brașov…

- Prin lege, durata invatamantului general obligatoriu creste la 15 clase. Devin obligatorii liceul integral, grupa mare si grupa mijlocie de gradinita. Scoala profesionala nu intra in discutie. Generalizarea invatamantului de 15 ani devine prevedere a Legii educatiei nationale nr. 1/2011 prin modificarea…

- Ministrul Eucatiei, Ecaterina Andronescu s-a aflat, marti, in Parlament, la comisia de drepturile omului, unde a vorbit despre situatia din invatamantul romanesc. Ea a precizat ca, in prezent, in Romania exista cu un milion si jumatate mai putini elevi decat in urma cu 15 ani, iar din discutiile cu…

- Umilința fara margini pentru Viorica Dancila. Vicepreședintele PNL, Laurențiu Leoreanu, șterge pe jos cu premierul, folosind-o drept exemplu prost pentru oamenii pe care ii va scoate școala romaneasca.