Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat sambata, la sectia de votare, ca Viorica Dancila a dat un exemplu concret prin votul din cadrul referendumului pentru familie si spera ca acesta sa fie urmat si de presedintele Klaus Iohannis.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan si-a exprimat votul la referendumul pentru familia traditionala, duminica, in jurul orei 14.00. Ministrul a fost intrebat cum comenteaza incidentele aparute in timpul procesului electoral, ea precizand ca MAI a gestionat foarte bine situatia si ca, fata de scrutinul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan lanseaza o serie de acuzații grave la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care il acuza ca iși depașește atribuțiile, dar și fața de procurorul general Augustin Lazar și implicarea lui in dosarul protestelor din 10...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca se așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa ramana intr-o zona de echilibru in ceea ce privește intervenția in dosarul protestului din 10 august și sa lase procurorii sa-și faca treaba, deoarece șeful statului lasa impresia ca se afla in campanie.Citește…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa ramana intr-o zona de echilibru in ceea ce priveste interventia in dosarul protestului din 10 august si sa lase procurorii sa-si faca treaba, deoarece seful statului lasa impresia ca se afla in campanie.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca președintele Klaus Iohannis s-a antepronunțat pe subiectul violențelor din 10 august, a dat ordine, iar apoi nu a mai solicitat nicio informație pentru a-și face o imagine completa.

- Audieri in cazul protestelor din 10 august Arhiva foto: Agerpres. Primele audieri publice dupa protestul din 10 august au loc la Senat în Comisia de Aparare, la solicitarea opozitiei pentru a obtine clarificari legate de interventia jandarmilor. Au venit prefectul Capitalei, Speranta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in cadrul audierii din Comisia de Aparare din Senat, ca presedintele Klaus Iohannis s-a antepronuntat atunci cand a declarat ca Jabdarmeria a actionat violent, iar ulterior si-a incalcat atributiile cerandu-i procurorului general sa se sesizeze.