- Ciprian Sfichi vrea sa se trateze la o clinica in strainatate si are nevoie de bani. Prietenii i-au deschis un cont la banca pentru donatii. Fostul politist este pensionat medical si se afla in grija parintilor sai.

- "Din premiul in valoare de 100.000 euro, Organizatorul va deduce impozitul legal datorat", au anuntat cei de la Kanal D. Astfel, dupa impozitul de 16 %, Beatrice va ramane cu 84.000 de euro. Citeste si EXATLON ROMANIA 2019. Probleme dupa prima editie a noului sezon. Ce s-a intamplat…

- Victor Becali s-a prezentat la unitatea medicala miercuri dimineața. Victor Becali a fost dus de urgența din inchisoare la spital Fostului impresar FIFA i s-a facut rau, fiind vorba despre probleme de sanatate mai vechi. Victor Becali a mai avut probleme in timp ce era in arest.…

- Fiul adoptat al lui Alex Velea a povestit pe vlogul lui, clipele de panica perin care a trecut recent. Lino Golden s-a accidentat, iar acum este nevoit sa mearga cu carjele. Cel care i-a sarit in ajutor a fost chiar Dorian Popa. Lino Golden a anuntat pe vlogul lui, ca s-a accidentat la picior. „Nu s-a…

- Un preot a fost agresat intr-un cimitir de doi barbati, tata si fiu. Cand politistii au incercat sa-i legitimeze, cei doi au devenit violenti. Oamenii legii au fost nevoiti sa faca uz de arma din dotare pentru a calma spiritele.

- 17 participanti la parada de 1 Decembrie din Capitala au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar dintre acestia, trei au fost transportati la spital, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, care precizeaza ca simptomele acestora au fost hipotermie si lipotimie.

- Unui barbat in varsta de circa 60 de ani care participa vineri seara la receptia de la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Nationale i s a facut rau, acesta fiind transportat la spital, transmite Agerpres.roBarbatul este sotul unei invitate la receptia oferita de seful statului cu ocazia Zilei Nationale.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a propus presedintelui Klaus Iohannis acordarea Ordinului Crucea Nationala, Serviciul Credincios, Clasa a III-a, politistului sucevean Ciprian Sfichi, „pentru ca a pus misiunea chiar mai presus de propria viata”.