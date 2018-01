Stiri pe aceeasi tema

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie. Demisia lui Andrew McCabe din cadrul FBI are…

- Bani ingropați de contrabandiști de țigari in Constanța. Peste 500.000 de lei au fost descoperiți de polițiștii de frontiera in gospodaria unui suspect pe care l-au percheziționat. Oamenii legii au confiscat suma uriașa, peste 400 de mii de țigari și trei mașini. Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului …

- Cel puțin 36 de oameni au murit, dupa ce un autobuz a cazut intr-un rau din India. Incidentul a avut loc in statul indian Bengalul de Vest, conform autoritaților locale, citate de agenția Reuters. La bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autobuzul a cazut de pe un pod de la 30 de metri inalțime…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat marti ca nu a auzit niciodata de Eugen Stan, politistul acuzat de pedofilie. Prezent la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Oprea a fost intrebat de jurnalisti daca a auzit de Eugen Stan in perioada in care a fost ministru de…

- Agentul Eugen Stan avea o activitate nesemnificativa, dar era protejat de seful sau direct, Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 1, 2 si 6, ceea ce a provocat nemultumiri printre ceilalti politisti, potrivit unui raport al Inspectoratului General al Politiei…

- Noi imagini cu un atac in scara unui bloc au aparut in spatiul public, ele datand de acum doi ani. In acest nou caz, este vorba despre o femeie in varsta de 43 de ani care ar fi fost agresata in 2016. Principalul suspect in acest caz ar fi politistul Eugen Stan.

- Celebrul comisar Traian Berbeceanu a transmis un mesaj tranșant politicienilor din Romania, in contextul scandalului iscat de arestarea politistului-pedofil Eugen Stan. Fostul șef al BCCO Alba a ținut sa le mulțumeasca celor care au facut "scut in jurul unui profesionist". Comisarul facea referire…

- Eliberat dupa noua luni și zece zile, timp in care a trecut pe la Arestul Central al Poliției Capitalei, dar și pe la Penitenciarul de Maxima Siguranța Rahova -, unde a fost inchis sub acuzația de tentativa de omor indreptata asupra agentului rutier, Ronnen Herșcovici este acum pacientul unui psiholog.…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a explicat de ce Parchetul General a preluat cauzele in care este vizat politistul Eugen Stan, Lazar precizand ca Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica are "resurse mult mai bine pregatite pentru un astfel de caz".

- Vestea ca un polițist din orașul lor a fost acuzat și arestat pentru pedofi lie a șocat locuitorii din orașul Magurele, județul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, reținut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman, informeaza EVZ

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia...

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce masuri speciale s-au luat, in arestul Politiei Capitalei, pentru ”Violatorul” de la Rutiera. Eugen Stan are statut de ”protejat” si nu este exclus sa-si ispaseasca pedeapsa departe de penitenciar. (CITESTE AICI: Nu avea nici o…

- In Politia Romana s-ar putea afla si alti indivizi cu deviatii ca ale agentului Eugen Stan. Ministrul de Interne Carmen Dan a admis astazi ca testarile psihologice care ar trebui sa-i descopere pe cei cu probleme nu au licenta. Politistii spun acum ca este foarte simplu ca cineva sa pacaleasca examinarile…

- Magistratii au decis, in urma cu scurt timp, soarta lui Eugen Stan si au incuviintat cererea adresata de procurori. Astfel, politistul-pedofil va fi arestat si isi va petrece urmatoarele 30 de zile in Arestul Central, potrivit Romania TV.- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE-

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia, scrie AGERPRES. Citeste si: HALUCINANT - Polițistul-pedofil,…

- Eugen Stan, polițistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci și noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune.

- Politistul anchetat pentru molestarea copiilor a fost retinut de anchetatori pentru 24 de ore si dus sa asiste la perchezitia de la el de acasa. Eugen Stan a fost primit de vecini intr-un cor de huiduieli, arata DIGI24.

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Marian Godina a reactionat la incidentul petrecut in urma cu trei zile, cand Eugen Stan, un barbat in varsta de 45 de ani, a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc al cartierului Drumul Taberei. Acesta spune ca primise pagina de socializare a barbatului respectiv, trimitand-o mai departe, pentru…

- Barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in capitala, a fost prins! Potrivit primelor informatii, ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere din 2010, anterior fiind agent la Jandarmerie. Barbatul ar locui alaturi…

- Polițiștii din orașul Sangeorz-Bai, județul Bistrița-Nasaud, au impușcat vineri seara un barbat care i-a atacat in timp ce aceștia incercau sa aplaneze un conflict, agresorul lovindu-l pe unul dintre polițiști cu o bata in cap. Acesta a murit ulterior la Spitalul de Urgența din Bistrița, unde a fost…

- Politistii, jandarmii si pompierii suceveni s-au mobilizat miercuri exemplar pentru a dona sange pentru colegul lor Dan Ciprian Sfichi ranit grav in timp ce se afla in misiune si ajuns in stare critica la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Politistul ranit are nevoie de sange in urma ...

- Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica un pachet legislativ care are rolul sa intareasca siguranta politistilor si a cetatenilor, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Carmen Dan. Proiectul vizeaza modificari atat pentru polițiști, cat și pentru romanul de rand.…