- Tatal copiilor agresati in lift pe 5 ianuarie 2018 de catre Eugen Stan, politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei, a declarat ca baietelul sau, in varsta de 9 ani, a fost cel care a dezvaluit familiei ce s-a intamplat, precizand, totodata, ca el a fost cel care a difuzat imaginile cu politistul.

- Consilierul ministrului de Interne pe domeniul sindical, Valentin Riciu, a reacționat marți, dupa ce in presa a aparut informația ca ar fi avut o relație de prietenie cu polițistul-pedofil, Eugen Stan.

- In Politia Romana s-ar putea afla si alti indivizi cu deviatii ca ale agentului Eugen Stan. Ministrul de Interne Carmen Dan a admis astazi ca testarile psihologice care ar trebui sa-i descopere pe cei cu probleme nu au licenta. Politistii spun acum ca este foarte simplu ca cineva sa pacaleasca examinarile…

- Magistratii au decis, in urma cu scurt timp, soarta lui Eugen Stan si au incuviintat cererea adresata de procurori. Astfel, politistul-pedofil va fi arestat si isi va petrece urmatoarele 30 de zile in Arestul Central, potrivit Romania TV.- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE-

- Cazul barbatului care a atins si sarutat doi copii minori intr-un lift dintr-un bloc din Bucuresti a socat intreaga tara. Nu doar ca Eugen Stan este suspectat si in alte 15 cauri, comise incepand cu anul 2009, insa micutii sunt nevoiti sa mearga la psiholog pentru a vorbi despre trauma prin care trec.

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, marti, cu duba, la Judecatoria Sectorului 6. Magistratii urmeaza sa discute cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Eugen Stan, politistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci si noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune. Politistul este, oficial, acuzat pentru doua dintre cele 15 cazuri, cel din data…

- Ies la iveala tot mai multe informatii despre Eugen Stan, "politistul pedofil" care a agresat doi copii intr-un lift din Bucuresti, vineri dimineata. Daca ieri se punea problema faptului ca tot el ar fi fost si agresorul din 2012, cand o fetita de 7 ani a fost violata, astazi totul se confirma.

- UPDATE - Avocatul lui Eugen Stan a confirmat ca la audierile de luni polițistul a recunoscut ca este autorul agresiunii asupra unei fetițe in varsta de doar 7 ani. Agresiunea a avut loc pe 22 octombrie 2012, pe Aleea Baiuț, din cartierul Drumul Taberei.

- Eugen Stan, polițistul acuzat de pedofilie, va fi prezentat astazi in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Barbatul a fost reținut deocamdata doar pentru ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala. Au aparut insa ...

- "Polițistul pedofil" a fost prins, insa declarațiile vecinilor sunt surprinzatoare. Aparent, Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-un lift din Capitala, se comporta ca o persoana introvertita și retrasa.

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Cei doi copilași de cinci și, respectiv, noua ani abuzați de polițistul-pedofil Eugen Stan, agent șef adjunct la Brigada Rutiera a Capitalei, au trecut prin momente cumplite care s-ar putea sa lase urmari auspra psihicului lor. Tocmai de aceea, pentru a le asigura protecție completa, soții Irina și…

- Marian Godina a reactionat la incidentul petrecut in urma cu trei zile, cand Eugen Stan, un barbat in varsta de 45 de ani, a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc al cartierului Drumul Taberei. Acesta spune ca primise pagina de socializare a barbatului respectiv, trimitand-o mai departe, pentru…

- Cazul copiilor agresați in lift de Eugen Stan a revoltat intreaga Romanie, astfel incat oamenii nu s-au sfiit sa-și exprime gandurile pe pagina de Facebook a polițistului-pedofil din Capitala.

- Persoanele care il cunosc pe Eugen Stan, barbatul care a ingrozit o tara intreaga dupa ce a abuzat de doi copii in liftul unul bloc din Bucuresti, au povestit ca acesta nu ar fi avut un comportament bizar sau diferit. De asemenea, proprietarul locuintei unde "politistul pedofil" sta a declarat ca barbatul…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Mama celor doi copii care au fost agresati de politistul pedofil a ajuns la sediul politiei, unde va fi audiata. Iata reactia acesteia, vizavi de cele intamplate in liftul unui bloc din Drumul Taberei.

- Tatal celor doi copii de 5 si 8 ani care au fost abuzati de Eugen Stan vineri dimineata intr-un lift al unui bloc din Bucuresti, a ajus la Politie, acolo unde "politistul pedofil" este audiat.

- Ies la iveala noi detalii despre Eugen Stan, "politistul pedofil" din Bucuresti. La scurt timp dupa ce a fost prins, reprezentantul Sindicatului Politiei a facut declaratii cu privire la ceea ce s-a intamplat in dimineata zilei de luni.

- Eugen Stan, politistul pedofil, a ingrozit o tara intreaga. Barbatul a fost prins, luni dimineata, iar acum se afla la audieri. Barbatul era activ pe retelele de socializare, unde avea si pagina personala deschisa.

- Pedofilul din lift este agent de Politie. Barbatul a fost recunoscut de colegii de la Brigada Rutiera. El a fost ridicat de politisti de la biroul la care lucra. Individul se numeste Eugen Stan si este nascut in 1971. El are studii liceale si profesionale. In trecut, Eugen Stan a fost agent de Politie…

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.

