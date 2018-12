Stiri pe aceeasi tema

- Și polițiștii sunt oameni! Și polițiștii mai greșesc! Este și cazul justițiarului Marian Godina, care a fost prins cu 113 km/h in localitate si a ramas fara permis. Acesta se intorcea din Republica Moldova, de la Chisinau, din vacanța si a povestit pe blogul sau cum s-a petrecut totul. „Drumul era…

- Cel mai cunoscut polițist din Romania a fost prins incalcand regulile de circulație. Polițistul Marian Godina a ramas fara permis, dupa ce a fost prins gonind cu 113 km/h in localitate. Deși de...

- Politistul Marian Godina a fost prins cu 113 km/h in localitate si a ramas fara permis. Acesta se intorcea din concediu si a povestit pe blogul sau cum s-a petrecut totul, potrivit observator.tv. Marian Godina venea din Republica Moldova, de la Chisinau, din vacanta. In Covasna a apasat…

- Polițistul Marian Godina a ramas fara permis, dupa ce a fost prins de colegii lui in timp ce circula cu o viteza amețitoare in localitate. El se intorcea dintr-o vacanța petrecuta in Republica Moldova și a povestit pe propriul blog intamplarea. Polițistul-vedeta se intorcea acasa dupa un concediu petrecut…

- La data de 28 octombrie 2018, in jurul orei 12.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Valea Vintului, l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Vintu de Jos, in timp ce conducea un moped fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- In data de 17.10.2018, in jurul orei 23:00, un echipaj din cadrul Secției de Poliție Rurala Oraștie a depistat in trafic, pe D.J. 705 F, pe raza localitații Castau, autoturismul condus de un barbat in varsta de 33 de ani, din localitatea Sibișel. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 44 de ani, disparuta de pe raza ... The post Femeie disparuta dintr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Un cunoscut dealer de droguri din Timișoara a fost reținut din nou de autoritați, pentru trafic de stupefiante, acesta fiind prins in flagrant in timp ... The post Dealer prins in flagrant in timp ce vindea droguri din mașina, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .