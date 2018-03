Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna gorjeana Branești, angajat al politiei din Vaslui, a fost declarat miercuri „Politistul zilei". George Ciobotaru a salvat viata unui om care se spanzurase de o balustrada. Politistul isi desfasoara a...

- Un tanar de 28 de ani, din județul Vaslui, care s-a spanzurat de grilajul metalic al unui pod, a fost salvat de la moarte de un polițist aflat in timpul liber. Agentul l-a dat jos din ștreang și a reușit sa-l resusciteze inainte de sosirea echipajului de la Ambulanța. Salvare miraculoasa de la moarte…

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.

- Medicii au confirmat, sambata, inca trei decese provocate de gripa, fiind vorba despre doua femei si un barbat care nu au fost vaccinati antigripal. Numarul deceselor a ajuns, astfel, la 93, transmite News.ro . Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat, sambata,…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Oșești, județul Vaslui, a ramas fara lobul urechii stangi, dupa ce a fost mușcat de un consatean. Prieteni, dar și colegi de munca, cei doi scoteau, miercuri, copacii care erau pusi la pamant, la marginea padurii, pentru a fi transportati apoi la un depozit de lemne.…

- Un barbat din comuna Lopadea Noua este cercetat de politisti dupa ce ar fi sustras 50 de arbori din padurea proprietatea statului. La data de 8 martie, politistii Postului de Politie Lopadea Noua au intocmit dosar penal fata de un barbat de 64 de ani, din comuna, care este banuit de comiterea unor infractiuni…

- Sambata, 3 martie, voluntarii Asociației „Solidar” Vaslui – filiala Huși au imparțit “marțișoare” la 23 de familii necajite, cu mulți copii, din comuna Vetrișoaia. “Darurile noastre simbolice au avut drept conținut articole de imbracaminte pentru copii, parinți și bunici, incalțaminte, alimente la batrani…

- Un grav accident a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata unui liceu, unde un barbat de 68 de ani se angajase in traversarea strazii pe langa bicicleta. Conform martorilor, un autoturism s-a apropiat cu viteza si l-a surprins pe pieton, care a fost aruncat in…

- Cei doi tineri din comuna Feresti acuzati ca au incendiat, in noaptea de sambata spre duminica, sediul Postului de politie din localitate, au fost arestati preventiv pentru o perioada de 30 de zile, conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui. Cei doi, in varsta de…

- Un batran de 96 de ani a cazut de la etajul opt al unui bloc si a murit pe loc. S-a intamplat noaptea trecuta, pe strada Albișoara din sectorul Rașcani, al Capitalei.Victima locuia intr-un apartament impreuna cu fiica si nepotul sau.

- Un barbat din judetul Constanta care a baut solutie de curatat aragazul a fost transportat noaptea trecuta cu ajutorul unei senilate la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din...

- La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 11.45, politistii Sectie de Politie Rurala Ocna Mures in timp ce actionau pe raza localitatii Ciugudu de Jos, comuna Unirea, l-au depistat pe un barbat de 49 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism fara a posada permis de conducere pentru…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit ultimului bilant anuntat, astazi, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele trei victime aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate antigripal. Este vorba despre un barbat…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane, dintre care doua ranite, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri pe DJ 248, in comuna Rebricea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din localitatea Babuta, comuna Dragomiresti, a decedat in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui puternic incendiu izbucnit la locuinta sa, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului…

- Exista viața dupa moarte. O noua minune s-a petrecut astazi la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, unde o femeie de 70 de ani și un barbat de 50 au primit cate un rinichi salvator. Organele au fost prelevate de la un barbat, in varsta de 72 de ani, din Baia Mare, care a decedat…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) si nu a mai revenit…

- In aceasta dimineața, in localitatea Cumpana, din judetul Constanta a fost gasita o persoana decedata. Trupul neinsuflețit al victimei in varsta de 41 de ani avea mai multe plagi injunghiate. Nu se știe inca daca victima s-a injunghiat singura sau i le-a produs cineva. Politia face…

- Apelul umanitar lansat de Asociația “Solidar” Vaslui la inceputul acestei luni continua sa aiba ecou. In ultimele zile, zeci de persoane au donat bunuri materiale și bani pentru Giorgiana Hurchi, din satul Telejna, comuna Zapodeni, cea care, dupa moartea soțului, iși crește singura cei patru copilași,…

- Neculai Moraru „Ne pregatim intens pentru semnarea, in aceasta luna, a doua contracte de execuție care vizeaza construirea unei gradinițe și modernizarea unor artere rutiere”, declara primarul Neculai Moraru. Alte trei proiecte de anvergura, pe Programul Național de Dezvoltare Locala 2, au ieșit din…

- La scurt timp dupa ce voluntarii “Solidar” au facut publica povestea de viața a Giorgianei Hurchi, o mamica vaduva care iși crește cei patru copii minori intr-o casuța din comuna Zapodeni, mai mulți oameni cu suflet mare au donat bunuri materiale și bani. Oamenii de bine au raspuns pozitiv apelului…

- Un proiectil din primul razboi mondial a fost gasit, ieri, intr-o padure din comuna Turcinești. Descoperirea uimitoare a fost facuta de un barbat care cauta comori cu un detector de metale, pentru care deține autorizație. Cand aparatul a localizat obiectul, acesta a sapat in pamant, insa…

- Peste 400 de apeluri la 112 au fost direcționate, in week-end, catre Serviciul Județean de Ambulanța Teleorman. Ca in fiecare week-end, personalul medical de pe ambulanțe a fost solicitat atat la pacienți care au avut de suferit din cauza diverselor afecțiuni, a acordat primul ajutor și victimelor accidentelor…

- Prins dupa ce și-a ucis cu un cuțit fosta soție, Marius Cristian Botan, criminalul de la gradinița, a facut o declarație-șoc la audieri, in fața ofițerilor de la ”Omoruri” din Poliția Capitalei. ”O uram de moarte!”, a spus asasinul care, in urma atacului sangeros, a lasat orfani doi copii. Nicoleta…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa amiaza la o casa din satul Paltinis, comuna Bacesti din Vaslui. Doi copii in varsta de 3 ani, respectiv un an si opt luni, au fost preluati de un elicopter SMURD in stare grava si au fost adusi la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- Puiul de pelican a fost gasit de cativa localnici pe malul raului Siret. Pasarea era ranita la cioc, probabil din cauza unui accident sau a agresiunii unor animale, si era aproape inghetata. Pana la primavara, puiul va fi ingrijit de angajatii Gradinii Zoologice de la Garboavele, care l-a preluat in…

- Mobilizarea politistilor a condus la gasirea operativa a unui minor cu probleme psihice, disparut de la domiciliul sau din comuna Vintu de Jos. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 13.30, Postul de Politie Vintu de Jos a fost sesizat de catre o femeie din comuna cu privire la…

- Un barbat din comuna Lopadea Noua s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat generatoare de curent electric. A fost prins joi, de politie. Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un barbat de 30 de ani, din comuna Lopadea Noua, ca persoana banuita de comiterea unui furt cu un…

- Sfarsit cumplit pentru un barbat din Arges. Acesta a murit in chinuri groaznice dupa ce a fost lovit de tren. Accidentul feroviar s-a petrecut in satul Baloteasca, din comuna Leordeni, la limita dintre judetele Dambovita si Arges. (VEZI SI: FOTO / Tanarul mort in accidentul feroviar din Vaslui a fost…

- "Am intervenit la un pacient care era in spatele meu in avion si care incepuse sa se sufoce, incepuse sa devina cianotic. L-am scos din scaun cu ajutorul unui pasager si i-am aplicat masurile de resuscitare, i-am eliberat caile respiratorii - ca erau pline de secretii. Practic, se ineca cu propriile…

- Un tanar de 23 de ani, din comuna Plopsoru, a fost agresat intr-un restaurant din satul Izvoarele, pe fondul unui conflict spontan, de un tanar de 25 de ani, din comuna Borascu. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și dus...

- Doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit in municipiul Pitești, strada Independenței, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in dormitorul unui apartament. In interior se aflau doua persoane, un barbat și o femeie, aceasta din urma autoevacuandu-se.…

- VECINUL…Un barbat de 30 de ani, Vasilica Gherghescu, din comuna Gherghesti, a fost salvat de primarul comunei Iana, dupa ce acesta a fost dat disparut de familie. Omul circula pe drumul dintre Iana si Recea, cand a fost vazut de primarul Ionut Totolici, solicitat de cei care il cautau pe barbat, pentru…

- ULTIMA ORA: Un barbat de 42 de ani, din comuna Vutcani, a suferit un accident casnic, astazi dupa amiaza, cand lucra cu flexul in gospodarie. Din neatenție și-a scapat flexul peste mana stanga pe care aproape ca și-a retezat-o. Omul a mers rapid la Centrul de Permanența din comuna Vutcani, a fost solicitata…

- Moarte suspecta in sectorul Centru al Capitalei. Un barbat, in varsta de 58 de ani a fost gasit fara suflare in propria locuinta. Desi, victima locuia impreuna cu sotia si fiul sau, cei doi ar fi depistat cadavrul jos la podea, abia dimineata.

- Un fost preot din comuna Costuleni, judetul Iasi, a fost urmarit de politistii din Iasi si Vaslui dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui agent de politie. Barbatul era baut si le-a spus agentilor ca masina a condus-o Dumnezeu. Citeste si: Ponta, bilant DUR pentru PSD, la un an de la…

- Cinci jandarmi au salvat un barbat care ardea de viu, luni, in Hunedoara. Ei sunt elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Falticeni aflați in practica la Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara.

- La data de 05 ianuarie a.c., politisti din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Rovinari, au depistat in trafic, un barbat, de 42 de ani, din comuna Negomir, in timp ce conducea un autovehicul, pe D.J. 674 Farcașești, fara a fi inmatriculat sau inregistrat in trafic. In cauza s-a intocmit dosar…

- La data de 4 ianuarie 2018, in jurul orei 11.30, politistii Postului de politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Fetita de 7 ani locuia cu tatal ei, cu doi frati si cu bunica paterna, iar in noaptea de Revelion ea a fost lovita de mai multe ori cu o coada de topor de catre tata. "Inculpatul este cunoscut ca fiind o persoana agresiva. In data de 31 decembrie el i-a aplicat fiicei sale in varsta de 7 ani…

- Medicii il numesc miracol de Craciun. Cazul unui barbat din Vaslui a facut pe toata lumea sa se minuneze. Un barbat care a fost la un pas de moarte si-a revenit surprinzator, cand nimeni nu se mai astepta.

- Polițișii Serviciului Județean Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca in stația CF Ploiești Vest unui barbat de 48 ani, din comuna Vadu Izei, județul Maramureș, i s-a furat un portofel in care se gasea suma de 3800 lei și documentele personale. In urma verificarilor…

- Descoperire incredinila la Suletea, judetul Vaslui! Doi barbati sustin ca au gasit semnul sfintei cruci in lemnul pe care il taiau. Primarul comunei spune ca nimic nu este intamplator si vrea sa-i daruiasca Episcopului Ignatie dovada, drept cadou

- Doi barbați din Suletea, Vaslui, au descoperit semnul Sfintei Cruci pe butucul de lemn pe care îl taiau. Curioși sa vada daca acesta se afla pe toata bucata de lemn, cei doi au taiat-o în felii.

- Moș Craciun, insoțit de voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui au mers, zilele trecute, la copiii din satul Broșteni, comuna Ivanești, și din satul Vinețești, comuna Oltenești, carora le-au oferit cadouri de sarbatori. “Cu ajutorul dumneavoastra, inca mai putem ajunge la cațiva copilași! Ce spuneți?”,…

- Dupa efectuarea cercetarii la fata locului, politistii din cadrul Serviciului Rutier au stabilit urmatoarele: un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Bogdanesti, conducea o autoutilitara la care avea atasata o semiremorca, pe DN 2F, din directia Dragomiresti catre Bacau. La un moment dat, acesta…

- Grav accident feroviar la intrarea in Rosiesti, judetul Vaslui. O masina, in care se aflau trei persoane, a fost izbita violent de personalul 1863 care circula pe ruta Galati - Iasi. In urma impactului, ocupantii masinii au fost grav raniti. Una dintre persaone se afla in stare de inconstienta, motiv…

- Un barbat din Abrud s-a ales cu dosar penal in judetul Cluj. S-a rasturnat cu masina in sant si a refuzat recoltarea de probe biologice pentru alcool. Potrivit IPJ Cluj, in 13 decembrie, la ora 22.30, politistii din cadrul Sectia 9 Politie Rurala Turda au depistat pe DC82, de pe raza comunei Moldovenești,…

- Doua persoane din satul Mihail Kogalniceanu, comuna Arsura au dat curs solicitarii și au permis astfel barbaților sa intre in locuințele lor. Barbații s-au ințeles la preț cu persoanele interesate și pentru a achita produsele dorite le-au oferit bancnote de 500 de lei, pentru a primi rest și a observa…