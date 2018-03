Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta Saveta Bogdan a dat detalii despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, colega ei de breasla. Cele doua s-au intalnit la sfarșitul anului trecut, iar mama Anamariei Prodan arata destul de bine. Saveta Bogdan a marturisit ca nu crede ca situația medicala a Ionelei Prodan este foarte grava,…

- Polițistul erou din Franța s-a casatorit pe patul morții. Iubita lui a plans pe tot parcursul ceremoniei. Polițistul erou al franței, impușcat mortal de un jihadist, cand s-a oferit sa fie el luat ostatic in locul unei femei, s-a casatorit cu doar cateva ore inainte de a muri pe patul de spital. Colonelul…

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- Politistul care si-a dat viata in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor din Franta, de vineri, a incetat din viata la spital. Locotenentul-colonel de jandarmerie care si-a riscat viata pentru a-i salva pe ostaticii din timpul atacului din Franta a murit sambata dimineata la spital. Anuntul…

- "Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta'', a scris presedintele Klaus Iohannis, vineri seara, pe contul de Twitter. Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri,…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un ''act de eroism'', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- O fotografie care surprinde tandretea si groaza dintr-o singura declansare a aparatului foto. Un soldat al Marinei Americane poarta pe brate un suflet nevinovat, dar extrem de norocos. Aproape mort, bebelusul a fost scos la lumina, dintr-o pestera. A fost singurul supravietuitor, dintre sutele de corpuri…

- Avocatul Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii au intervenit de urgența pentru a-i salva viața acestuia.Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav…

- Nasa Ilenei Ciuculete a facut dezvaluiri despre regretata cantareata. Doina Belu, nasa de cununie a Ilenei Ciuculete si a lui Cornel Gales, a declarat ca, printre ultimele cuvinte, artista le-a transmis copiilor ei sa se inteleaga bine si sa nu se certe, iar sotului ei, Cornel Gales, sa isi continue…

- Un simplu ac poate salva viața unei persoane care sufera un accident vascular cerebral. Acest sfat este dat de un profesor chinez care susține ca putem interveni în cel mai scurt timp când vedem ca o persoana se confrunta cu un astfel de atac.

- Doua firme americane au colaborat pentru a realiza cea mai scumpa jacheta pentru caini din lume. Doggy Armour și VeryFirstTo au realizat astfel o jacheta care sa protejeze cainii intr-un mod cat se poate de glam!

- In cadrul manifestarilor PRO-VITA, editia a III-a, Asociația Maramureș pentru Viața și Familie impreuna cu Centrul Universitar Nord Baia Mare organizeaza vizionarea filmului „The Ghost” – Fantoma mea iubita. Productia a avut cele mai mari incasari in 1990. Este un film american romantic ce ii are in…

- Un tanar in varsta de 18 ani a ajuns sa se zbata intre viata si moarte dupa ce a incercat sa se sinucida • Ieri-dimineata, bunica baiatului l-a gasit pe acesta cu streangul la gat, fara suflare, si a facut tot ce i-a stat in puteri pana sa ajunga medicii • Povestea este de-a dreptul [...]

- Actorul, regizorul si producatorul Kevin Smith a anuntat ca a fost foarte aproape de moarte din cauza unui "atac de cord foarte grav", relateaza luni Press Association. Smith, in varsta de 47 de ani, spune ca nu s-ar mai afla in viata daca nu ar fi mers la spital. "Dupa primul…

- Povestea tatalui ”bantuit” de ultimul mesaj dat de fosta lui iubita, inainte sa-i ucida fiica. Un tata cu inima zdrobita a dezvaluit ca este bantuit de mesajul infricoșator pe care fosta sa iubita i l-a trimis cu doar doua zile inainte sa ucida fetița pe care o aveau impreuna. Cody-Anne Jackson, in…

- Un politist si-a dat seama ca viata unui barbat e in mare pericol, asa ca a intervenit fara sa stea pe ganduri. Imaginile surprinse in tragedie au ajuns virale odata ce au fost publicate pe retelele sociale. Mai mult, acesta a observat ca un barbat parea ca se ineaca, asa ca s-a…

- Barbatul a fost operat de chirurgi intrucat a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU) in soc traumatic, dupa ce a fost prins de un tractor in cadere. Victima a fost preluata de la Raducaneni de un echipaj medical SMURD. „Pacientul a ajuns in UPU cu un traumatism abdominal prin strivire, soc traumatic,…

- Un batran și-a luat permisul de conducere la 79 de ani pentru a putea sa-și duca soția bolnava la spital. Pana atunci soția sa a fost cea care a condus mașina și barbatul nu a considerat niciodata necesar sa aiba permis de conducere, scrie The Sun. Keith Limbert din Marea Britanie, a inceput școala…

- Apneea in somn este o tulburare pe care o fac mai ales barbatii cu probleme de greutate. Consta in oprirea respiratiei in timpul somnului, fie ca este insotita de sforait sau nu. Dar nu sforaitul este problema, ci complicatiile care pot sa apara: autointoxicarea cu dioxid de carbon, oboseala cronica…

- A ajuns acasa mai devreme, insa nu se aștepta ca acest lucru sa-i schimbe radical viața. Barbatul a intrat in dormitorul partenerei de viața și a aflat cel mai murdar secret al acesteia. In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat.Dar nu…

- Oana Roman nu se sfiește sa faca declarații personale in social media. Fie ca iși declara iubirea, mulțumirea, furia, frustrarea sau neputința, prezentatoarea emisiunii marca Viva! „Oana punct Roman“ o face intr-un mod unic. Vedeta a acceptat, dealtfel, și provocarea revistei VIVA! de a le scrie celor…

- Politistul oltean impuscat in cap de iubita lui era divortat si locuia cu chirie in apartamentul unui coleg. Bogdan Dumitrescu avea o relatie de aproximativ doua saptamani cu femeia care l-a impuscat accidental, potrivit informatiilor obtinute de CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA. A (VEZI SI:A Medicii…

- UPDATE: Varianta unui accident pare sa fie cea oficiala, potrivit autoritaților. Intr-adevar, arma s-ar fi descarcat din greșeala, in timp ce polițistul și iubita sa se jucau. Starea sa este critica, iar medicii sunt rezervați in privința șanselor sale de supraviețuire. https://www.antena3.ro/actualitate/un-politist-din-olt-s-a-impuscat-in-cap-dupa-o-cearta-cu-iubita-452998.html…

- Fosta soție a militarului care și-a ucis, ieri, soția intr-un coafor din Titu, spune ca barbatul era violent și avea Post-ul Fosta soție a militarului criminal: „Am fugit din țara pentru a-mi salva viața” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Victima a fost gasita in stop cardio-respirator de doua echipaje de la Ambulanta. Prin apel la 112, s-a cerut ajutor pentru un pacient cu sincopa. Un tanar in varsta de 21 de ani care locuia intr-un apartament de pe strada Ciric din Iasi a murit dupa ce s-a inecat cu covrigi. Victima si-a pierdut viata…

- Anda Calin si-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat pe o retea de socializare o fotografie pe care a facut-o pe un pat de spital. Unul dintre mesajele pe care le-a primit imediat este: "Ce ai patit?", dar raspunsul se regasea in descrierea pe care iubita lui Liviu Varciu a scris-o in dreptul pozei facuta…

- Cazurile de accidentari mortale in care au fost implicați pietoni, petrecute pe șoseaua Gherla – Cluj, ar fi putut fi evitate daca șoferii ar fi vazut oamenii din timp. Insa pe timp de noapte și in zone slab iluminate, o silueta este foarte greu de observat. Mulți pietoni nu realizeaza acest lucru și…

- Legatura dintre Oana Roman și Cristina, logodnica lui Mihai Mitoșeru, moarta intr-un accident de mașina.Vedeta a facut dezvaluiri incredibile despre cel mai bun prieten al sau și femeia cu care vroia sa se casatoreasca. Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online, OanaPunctRoman,…

- Oana Roman a transmis cateva ganduri la inceput de an 2018, in care le recomanda tuturor sa nu aiba niciodata impresia ca li se cuvine ceva. Oana Roman, care nu a renunțat la visul ei de a locui in Franța , a transmis un mesaj prietenilor sai virtuali, la inceput de an. Oana Roman, care a aratat foarte…

- Presa ultimelor saptamani ale anului 2017 ca si emisiunile informative din prima zi a Noului An au abundat in relatari despre ceea ce par a fi faptele mai mult decat reprobabile ale unui om caruia pana in urma cu cativa ani i se inchinau ode. La radio, la televiziune, in ziare.

- Viata sportivului Vladislav Gribincea, impuscat in cap intr-un local din Chisinau, atarna de un fir de ata. Potrivit presei locale, starea victimei este grava, iar medicii Spitalului de Urgenta evita sa evalueze sansele sale de a ramane viu.