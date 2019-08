Poliţistul (din China!) îl ia pe bătrânul surprins pe roșu în spate și-l trece strada, nu-l amendează Daca in Romania polițiștii se grabesc sa amendeze batranii care nu reușesc sa treaca in timp util strada și sunt suprinși de culoarea roșie pe trecerea de pietoni, altfel stau lucrurile in alte țari. De exemplu, in China, un polițist sare imediat in ajutorul unui batranel care se deplasa cu greu pe trecere și, fara sa stea pe ganduri, il ia in spate și-l trece strada. Imaginile sunt de anul trecut, au fost virale la vremea lor, dar capata parca o noua forța și semnificație pentru noi, acum, in Romania, reaminteste DIGI24.ro . Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

