- Un fost ofiter in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, a fost imputernicit adjunct al Inspectoratului General al Politiei Romane. Comisarul sef Ciprian Miron a efectuat un stagiu de pregatire specializata la FBI si a fost timp de 5 ani atasat de afaceri interne la Ambasada Romaniei din SUA.

- Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane este imputernicit sa comunice urmatoarele: Prin dispoziția inspectorului general al Poliției Romane, cu data de 16 martie a.c., comisarul-șef de poliție Dumitrașcu Petronel a fost imputernicit sa exercite,…

- Un agent de politie rutiera a impuscat, joi, accidental, un barbat pe care il urmarea in zona industriala a municipiului Vaslui. Barbatul urmarit a fost ranit in zona capului, fiind ulterior transportat la spital in stare grava, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Incidentul a…

- Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliția, Gheorghe Cavcaliuc a felicitat femeile din cadrul intregului Inspectorat, dar nu numai. Acesta spune ca in poliție, femeile sparg toate stereotipuri șu demonstreaza ca ele nu sunt genul slab.

- Lucratori specializati in investigarea criminalitatii economice din Politia Romana au desfasurat in ultima saptamana 189 de perchezitii, in dosare penale intocmite pe numele unor suspecti de infractiuni economice, fiind indisponibilizate bunuri in valoare de aproape 4.000.000 de lei si ridicate peste…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor, existand multe situatii in care politistii sunt chemati la munca din timpul liber, si cere membrilor…

- „Am zis-o de curand la ultima intalnire cu echipa de comanda a Politiei si tin sa subliniez inca o data, aici, intr-un cadru mai larg: am convingerea ferma ca in numar covarsitor politistii sunt oameni foarte bine pregatiti, de buna-credinta si fac aceasta meserie din vocatie”, a declarat Carmen…

- „La data de 31 ianuarie, politistii din Buzau, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Judecatoria Buzau, efectueaza 30 de perchezitii în judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si în Bucuresti, la domiciliile a trei persoane si…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR), politistii au instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile si imobile în valoare de peste 1,4 milioane de lei. "Activitatile au avut drept scop administrarea de probe într-un…

- Politistii au efectuat, miercuri, noua perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la o societate cu obiect de activitate paza si protectie. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei…

- Pe sensul spre Pitesti al autostrazii A1 se efectueaza, luni, lucrari de asfaltare, soferii fiind avertizati sa reduca viteza si sa respecte semnalizarea rutiera temporara. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis,…

- Un angajat al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a fost ranit, ieri-dimineata, in urma unui conflict izbucnit intr-un club din centrul orasului. Politistul iesean, fost membru al Serviciului de Actiuni Speciale - asa-zisii „mascati" ai Politiei, a…

- Politistii au retinut noua persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate luni, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in Bucuresti. "In urma administrarii probatoriului, politistii au dispus continuarea…

- “Am prezentat oficial noul inspector general și domnul inspector general adjunct al Poliției Romane, cel cu care va face echipa, comisarul șef Florin Dragnea. (…) Ceea ce s-a intamplat este o situație dificila. Motiv pentru care ne-am asumat ca intr-o prima instanța sa avem o analiza profunda a realitații…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu renunța la ideea schimbarii șefului Inspectoratului General al Poliției Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a avut o discuție pe acest subiect cu prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, care a anunțat ca o decizie va fi luata miercuri. Cel mai probabil, șeful IGPR…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Drumul National 1R, denumit Transursoaia, intre Poiana Horea (judetul Cluj) si Matisesti (judetul Alba), pe tronsonul kilometric 58 – 62, este inchis in perioada de iarna, din cauza nivelului scazut de viabilitate, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Agentul Eugen Stan avea o activitate nesemnificativa, dar era protejat de seful sau direct, Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 1, 2 si 6, ceea ce a provocat nemultumiri printre ceilalti politisti, potrivit unui raport al Inspectoratului General al Politiei…

- Șeful Poliției Capitalei, chestorul de politie Nicu Dragos Orlando a demisionat din funcție dupa raportul complet al cazului polițistului pedofil predat premierului de catre șefului Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu. De asemenea, sunt cercetați ultimii doi șefi ai Brigazii...

- Documentul in care chestorul Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost semnat la data de 9 ianuarie in prezenta reprezentantului…

- SINTEZA DECLARATIILOR SUSTINUTE DE PRESEDINTELE PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CADRUL CONFERINTEI DE PRESA - 11 IANUARIE 2018 PNL solicita demisia sefului IGP si cere premierului demararea procedurilor de demitere a ministrului de Interne. In caz contrar, premierul sa plece din functie Primul subiect este legat…

- Ieri, ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu, potrivit Agerpres. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei…

- Ministrul Carmen Dan a decis primele masuri dupa scandalul iscat in jurul pedofilului care s-a dovedit a fi agent in cadrul Brigazii Rutiere. Dupa o sedinta in care a discutat cu secretarii de stat si cu sefii structurilor din Politie, potrivit purtatorului de cuvant al MAI, ministrul Carmen Dan…

- La sfarșitul celei de-a douazecea zile de la izbucnirea incendiului la sonda de gaz de la Moftinu Mare, intervenția pentru captarea in siguranța a gazului și inchiderea sondei a fost finalizata. Aceasta misiune de amploare, desfașurata sub comanda integrata a inspectorului general al Inspectoratului…