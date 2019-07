Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații incendiare privind modul in care nepasarea autoritaților din Romania a condus la condamnarea la moarte a Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani rapita, violata și ucisa de bestia de la Caracal, Gheorghe Dinca.Raportul MAI comandat de premierul Viorica Dancila privind apelurile…

- Alexandra a fost vazuta ultima oara miercuri dimineața, cand s-a urcat intr-o mașina de ocazie, așa cum facea de fiecare data cand mergea acasa, in Dobrosloveni, de la meditațiile pe care le facea in Caracal. Un drum de nici zece minute cu mașina, in mod normal.

- Noi pasaje din apelul disperat al Alexandrei, una dintre fetele ucise la Caracal, au fost dezvaluite și sunt imposibil de suportat de ochii sau urechile cetațenilor unei intregi țari. Informațiile ultima ora sunt de-a dreptul infioratoare

- Detalii terifiante ies la iveala despre ultimele ore din viața Alexandrei :„Lasa-ma, ca ma omori! Lasa-ma, ca ma omori!” – Alexandra ar fi reușit sa sune la 112, dand indicii despre casa in care era ținuta Informații terifiante ies la iveala despre ultimele ore din viața Alexandrei Maceșeanu, una dintre…

- Detalii revoltatoare ies la iveala in cazul celor doua fete disparute din Caracal, dupa ce au fost luate la ocazie de un mecanic auto. Mai exact, Alexandra, una dintre fete a apucat sa sune la timp la 112 pentru a cere ajutor, insa STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și alte trei locații greșite.

- Detalii șocante au ieșit la iveala dupa ce Marcel Lepa, barbatul care l-a impușcat mortal saptamana trecuta pe polițistul Cristian Amariei, a fost gasit spanzurat. Marcel Lepa a fost gasit...

- Polițiștii din județul Timiș au facut din nou uz de arma, vineri, dupa ce doi indivizi reclamați ca ar fi furat lemne au agresat o persoana. Intervenția a avut loc la doar cateva ore de la momentul in care oamenii legii din Timișoara au tras focuri de arma pentru a prinde un tanar condamnat pentru talharie.…

- Vizita de trei zile a Papei Francisc in Romania a presupus adoptarea unor masuri de securitate fara precedent de catre Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Protectie si Paza (SPP) si de Ministerul Apararii Nationale (MApN), informeaza Agerpres.Citește…