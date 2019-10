Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul de 31 de ani care s-a impușcat duminica dupa-amiaza cu arma din dotare in cap intr-un apartament din Caracal este in coma profunda și a fost internat in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Craiova, potrivit Mediafax.Potrivit medicilor de la Spitalul…

- IPJ Olt precizeaza ca in cazul polițistului care s-a impușcat duminica dupa-amiaza cercetarile sunt continuate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, potrivit Mediafax.Reprezentanții IPJ Olt precizeaza ca in cazul polițistului care s-a impușcat duminica…

- Un polițist din Caracal s-a impușcat in cap in timp ce se afla intr-un apartament din oraș și era in afara orelor de program. Agentul era angajat, de o luna, la postul din localitatea Corbu. Anterior, el lucrase la IPJ Timiș, a notat Europa FM, citand Agerpres. lPJ Olt a fost sesizat, duminica dupa-amiaza,…

- Potrivit medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, barbatul a murit din cauza ranilor grave. "Pacientul a decedat in cursul zilei de marti. Avea plagi impuscate extrem de grave, la nivelul toracelui si abdomenului, cele care i-au determinat si evolutia nefavorabila si decesul", a declarat…

- Acesta a atacat politistii cu o furca si a asmutit un caine asupra lor. Potrivit medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, barbatul a murit marți din cauza ranilor grave. „Pacientul a decedat in cursul zilei de marți. Avea plagi impușcate extrem de grave, la nivelul toracelui…

- Fortele de interventie care actioneaza marti seara pentru stingerea incendiului izbucnit la o groapa de gunoi din Caracal, de la iesirea spre Craiova, au fost suplimentate, astfel ca in zona sunt zeci de pompieri si au fost deplasate patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua motopompe…

- Biroul de informare și relații publice este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: In dupa-amiaza zilei de 25.07.2019, in jurul orei 15:30, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, la sesizarea Postului de Politie Dobrosloveni, s-a constituit un dosar penal in care…