- Clipe de cosmar pe o sosea din judetul Maramures: un politist a fost spulberat de un sofer care a refuzat sa opreasca la semnal. Politistul a facut semn sa opreasca unui sofer care gonea pe Drumul national 18, la intrarea in comuna Vadu Izei. Acesta insa a accelerat si l-a acrosat pe agent, dupa care…

- Un politist rutier a fost spulberat pe șosea, in Maramureș, in timp ce incerca sa opreasca un sofer care conducea cu o viteza peste limita legala. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Deși este casatorita cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, presa a speculat ca Anamaria Prodan are o relație extraconjugala cu Dan Alexa. Deși a negat vehement, declarand la vremea respectiva: „Astea au aparut de cand m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul ca Dan a divortat, cum…

- Tornada a avut la sol un diametru de cateva sute de metri, scrie antena3.ro. Citeste siVijelii si ploi torentiale in mai multe zone din tara. Turisti blocati de viitura in Alba. Tornada in Timis A scos copaci din radacini, a luat pe sus masini si a smuls acoperișurile mai multor cladiri.…

- O explozie puternica s-a produs, miercuri seara, in Viena, iar o bucata de fațada și doua etaje ale unei cladiri au fost complet spulberate. Patru persoane au fost ranite grav in expplozia care pare...

- Un bloc de noua etaje din Republica Moldova s-a prabusit sub privirile ingrozite ale oamenilor. Din fericire, toti cei 46 de oameni aflati in cladire, printre care si 11 copii au fost evacuati in...

- Fanii Universitații Cluj au facut haos dupa ce echipa lui Lobont a pierdut meciul tur al barajului cu Hermannstadt, scor 0-2. Pe final de meci un suporter al “Șepcilor Roșii” a intrat pe teren și imediat a fost imobilizat de forțele de ordine.