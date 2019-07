Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, a vorbit despre discuția pe care a avut-o agentul de poliție cu Alexandra Maceșanu, Mirea a spus ca Alexandra i-a indus in eroare pentru ca le-a spus despre un „gard roșu” și despre niște brazi, pe care ii vedea in curtea criminalului. „Ne-a indus in eroare…

- Alexandra Macesanu, fata rapita, violata si ucisa de Gheorghe Dinca, a purtat, cu o ora inainte de a muri, o discutie telefonica cu politistul care a preluat apelul de la STS. Acesta a avut o atitudine recalcitranta fata de tanara fata care i-a spus ca a fost rapita, violata si ca este legata cu o sarma.…

- Ofițerul care a vorbit la telefon cu Alexandra Maceșanu, dupa ce aceasta a sunat de mai multe ori la 112, a recunoscut ca fata i-a spus exact locul unde se afla: "In Bold, sunt in Bold", i-ar fi strigat adolescenta la telefon. Vasilica Florescu a marturisit ca nu știa ca Bold este un cartier al Caracalului.

- Au aparut pasaje din raportul oficial al MAI. Din el se ințelege ca Alexandra Maceșanu a fost repezita de polițistul de la IPJ Olt care a “retrogradat-o” la Poliția Caracal fara sa-i dea nici un sfat! Alexandra Maceșanu a sunat prima oara la 112 la 11:05 de pe o cartela pre-paid, aflata in telefonul…

- Polițistul care a vorbit cu Alexandra Maceșanu, dupa ce adolescenta a sunat la 112, ar fi facut doua greșeli grave, potrivit raportului MAI cu privire la apelurile facute de copila la numarul de urgențe.

- Politistul care a discutat cu Alexandra, atunci cand a sunat la 112 pentru a cere ajutor, a avut o atitudine refractara fata de situatia prezentata de fata si nu a dat dovada de implicare pentru a obtine mai multe date privind locul in care este sechestrata, arata raportul MAI. Surse apropiate anchetei…

- Informatii socante, chiar din raportul prezentat Vioricai Danicila, intocmit de Ministerul Afacerilor Interne. S-a constatat ca politistul cu care a vorbit Alexandra la telefon, inainte sa fie ucisa cu sange rece, a avut o atitudine refractara.

- ULUITOR! Dupa lungi interogatorii in care asasinul a spus ca nu le cunoaște pe cele doua fete, el a marturisit tot. Criminalul din Caracal a povestit cu lux de amanunte cum le-a ucis pe Alexandra si Luiza. Avocatul principalului suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, a declarat ca Gheorghe…