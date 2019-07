Vasilica Viorel Florescu, polițistul care a vorbit cu Alexandra Maceșanu, atunci cand aceasta a sunat la 112, a izbucnit in lacrimi in timp ce explica dialogul cu fata disparuta la Caracal. El este omul care a fost aratat cu degetul, dupa ce i-ar fi spus fetei sa inchida apelul, ca mai are și altele.