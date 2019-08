Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat ca în cazul apelurilor Alexandrei la 112 a fost o problema de logistica pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri în așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista

- "Apelul de la orice apelant din tara este preluat de doamnele de la STS, dupa care ni se trimite noua prin aplicatie. Dupa aceea, noi la randul nostru, in limita timpului disponibil luam datele, pentru ca apelurile vin unul dupa altul. Cam noua secunde avem noi timp sa luam legatura cu apelantul.…

- Potrivit surselor Digi24, Alexandra a fost timorata de politist si o inhiba prin atitudinea lui, ba chiar ar fi fost recalcitrant. De asemenea, tanara le-a dat politistilor un detaliu elocvent care reducea aria de la 250 de case la jumatate. Nu le-a zis cartierul exact, dar le-a dat un indiciu, mai…

- A aparut raportul MAI cu privire la tragedia din Caracal. Raportul detaliat inca nu a fost facut public, dar ajunge astazi la Viorica Dancila, iar maine va fi prezentat in CSAT. Conform primelor informații, polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu a solicitat…

- Noi detalii in cazul crimelor de la Caracal. Polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra, nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu i-a cerut detalii despre locul in care este sechestrata. Sunt primele informații din raportul preliminar facut de MAI in acest caz, potrivit Digi24.ro. Conform raportului,…

- MAI a sesizat Parchetul in urma verificarilor Corpului de Control in cazul crimelor din Caracal, cu privire la modul in care polițistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei a tratat situația prezentata de adolescenta, transmite Mediafax.

- Politistul care a discutat cu Alexandra, atunci cand a sunat la 112 pentru a cere ajutor, a avut o atitudine refractara fata de situatia prezentata de fata si nu a dat dovada de implicare pentru a obtine mai multe date privind locul in care este sechestrata, arata raportul MAI. Surse apropiate anchetei…

- Informații revoltatoare apar in cazul Alexandrei, tanara ucisa de criminalul Gheorghe Dinca. Un raport preliminar al Ministerului de Interne a relevat faptul ca polițistul din cadrul IPJ Olt care se afla la dispeceratul 112 și care a vorbit cu Alexandra in cele trei apeluri pe care ea le-a efectuat,…