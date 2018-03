Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care ieri dupa-amiaza a condus baut si l-a lovit cu masina pe un batran care trecea strada pe trecerea de pietoni, a fost arestat. In cursul diminetii, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat arestarea…

- Un barbat în vârsta de 68 de ani a decedat, marți dupa-amiaza, dupa ce un polițist l-a lovit în plin chiar pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a petrecut pe sensul de mers spre Podogoria, Arad.

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Un baimarean de 38 de ani, care se deplasa cu o bicicleta dinspre Sacalaseni spre Baia Mare, in momentul in care a intrat in localitatea Catalina a fost surprins si accidentat de un autoturism…

- Tanarul de 21 de ani, din Buzau, care a omorat un copil de 2 ani și a bagat doi oameni in spital, in stare grava, dupa ce i-a spulberat cu mașina pe o trecere de pietoni din Constanța, a fost arestat preventiv pe 25 de zile. Decizia Tribunalului Constanța este definitiva.

- Partidul Democrat a solicitat Biroului teritorial Briceni sa initieze procedurile statutare pentru a-l exclude din formatiune pe consilierul local Iurie Groza, care a accidentat mortal un copil pe un drum din satul Corjeuti, iar apoi a fugit de la locul faptei, transmite IPN

- Crima cu mai multe fatete in Capitala: Ahmed Othman, un tanar de 23 de ani, fiu al unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, si-a ucis iubita, pisica si un vecin, prin injunghiere. Barbatul s-ar fi aflat in sevraj, arata anchetatorii. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Evenimentul rutier s-a produs in aceasta seara, pe DN – 15, in localitatea Lilieci, din comuna Hemeius. O femeie de 41 de ani, din judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism pe directia Bacau – Piatra Neamt, in localitatea mai sus mentionata ar fi intrat intr-o depasire moment in care a surprins…

- Un barbat de 48 de ani din comuna Cilnic, judetul Alba, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Inculpatul a injunghiat o alta persoana in urma unui scandal provocat pe fondul consumului de alcool.

- UPDATE – 19:26 Barbatul lovit de masina a decedat. La volanul autoturismului, un Opel Corsa, se afla o femeie de 34 de ani din Craiova. Potrivit IPJ Dolj, aceasta a fost testata de politisti cu etilotestul iar rezultatul a fost ...

- Gardianul de la Penitenciarul Poarta Alba din judetul Constanta care a fost prins de politisti in timp ce isi transporta bunicul de 71 de ani, incatusat, in portbagajul masinii, a fost, sambata, arestat preventiv, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Soferul autotrenului le-a spus polițiștilor ca biciclistul era cazut pe asfalt și nu l-ar fi putut evita, insa oamenii legii au constatat, dupa vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din zona, ca barbatul nu era intins pe carosabil cand a fost lovit, ci mergea pe bicicleta. Biciclistul…

- Ionut Cristian Manea zis „Jumbo“, soferul care a accidentat pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac, iar apoi a fugit, a fost arestat. Alaturi de el mai sunt cercetati alti de trei barbati care l-au ajutat sa ascunda fapta.

- Polițiștii Poliției orașului Balcești au reținut, luni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcești, un barbat de 28 de ani, din localitate, care ar fi accidentat mortal un pieton, in Balcești. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, la data ...

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Cu o zi inainte Dragos Birligea a fost retinut…

- Politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au depistat un barbat, de 33 de ani, din localitatea Topraisar, judetul Constanta, banuit de comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, sub influenta bauturilor alcoolice si parasirea locului…

- Un barbat de 43 de ani din Picior de Munte a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii gaeșteni Post-ul PICIOR DE MUNTE: Barbat arestat preventiv, acuzat de viol asupra fiicei vitrege apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ATITUDINEA AGRESIVA NU DUCE LA NIMIC BUN! In cursul zilei de 29 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au identificat, prins și reținut un tanar banuit ca ar fi lovit doi minori in Parcul Sub Arini. Read More...

- Un tanar din Arad a fost arestat dupa ce a furat o masina pe care a condus-o sub influenta alcoolului si fara permis. Pe numele sau magistratii au emis un madat de arestare pentru 30 de zile.

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de influența. Decizia a fost luata de magistrații Curții de Apel Bacau, care au admis contestatia DNA in acest caz. Hotararea de luni este definitiva. Pe 19 ianuarie,…

- Agentul de la Politia Locala din Arad, care s-a urcat baut la volan si a produs unA accident in care au fost avariate sapte autovehicule (VEZI DETALII DESPRE ACCIDENT AICI) s-ar fi certat, inainte de acest episod, cu iubita lui. El le-a spus colegilor de la Politia Rutiera ca a baut doar o bere si ca,…

- Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Incidentul a avut loc in incinta unei gradinite private din sectorul 2 al Capitalei. Femeia, care in urma ataciului a fost…

- Barbatul acuzat ca si-a injunghiat sotia in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la ...

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care si-a injunghiat mortal sotia, directoare a unei gradinite private din Sectorul 2 al Capitalei.

- Barbatul care și-a ucis soția intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei, unde femeia, care era directoarea unitații, dormea tocmai pentru ca se temea de acesta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unei decizii de sambata a Tribunalului București.

- Criminalul de la gradinița a fost arestat preventiv. Decizia nu este însa una definitiva. Între timp ies la iveala detalii șocante despre incidentul care care a îngrozit o țara întreaga.

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul…

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru...

- Talhar de meserie la doar 19 ani, un tanar din Timisoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost depistat de oamenii legii. Politistii din cadrul Sectiei 1 Timisoara l-au retinut luni, in 15 ianuarie, barbatul fiind cautat pentru o talharie comisa cu doar cateva zile in urma. Dupa…

- Magistrații Tribunalul Salaj l-au trimis in spatele gratiilor pentru urmatoarele 30 de zile pe Ioan Alin Onica, polițistul in varsta de 26 de ani de la Poliția Șimleu Silvaniei acuzat de tentativa de omor. Agresiunea a avut loc in noaptea de 16 ianuarie, in apropierea Cabanei Bradet, dupa petrecerea…

- Fostul sportiv a fost arestat la ora locala 23.00, ora Californiei, dar a fost eliberat duminica dimineata, dupa ce a stat sapte ceasuri dupa gratii. Oficiali ai Politiei au anuntat ca Dennis Rodman a fost cooperant, insa va fi supravegheat o perioada, mai ales ca e a treia oara cand a fost arestat…

- Un șofer de tir din Suceava a fost implicat intr-un accident rutier mortal pe raza județului vecin, Bistrița-Nasaud. S-a intamplat sambata seara, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, la ieșirea din Unirea spre Livezile.Conform colegilor de la bistriteanul.ro, tirul inmatriculat in Suceava, ...

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Un barbat in varsta de 24 de ani din judetul Valcea a fost arestat preventiv dupa ce a abordat pe strada doua fete cu varste de 11, respectiv 12 ani, iar pe una dintre acestea a urmarit-o pana in scara blocului, unde a avut fata de ea un comportament exhibitionist.Mama fetei a sunat la Politie,…

- – el mai avea un dosar penal pentru conducere fara permis Barbatul de 32 ani, din comuna Letea Veche, care a surprins si accidentat mortal, la sfarsitul saptamanii trecute, un localnic de 56 de ani, care ar fi iesit cu bicicleta in drumul comunal 87, din satul Siretu, fara sa-i acorde prioritate autoturismului,…

- Magistratii au decis, in urma cu scurt timp, soarta lui Eugen Stan si au incuviintat cererea adresata de procurori. Astfel, politistul-pedofil va fi arestat si isi va petrece urmatoarele 30 de zile in Arestul Central, potrivit Romania TV.- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE-

- Așadar, barbatul care a agresat in lift doi minori a fost arestat pentru 30 de zile. Amintim ca avocatul polțistului a spus ca in zilele in care a fost cautat nu s-a uitat la televizor și ca s-a dus la o casa de vacanța pe care o are in apropierea Bucureștiului. El nu ar fi știut despre…

- “La data de 3 ianuarie, barbatul în vârsta de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost prezentat Parchetului de pe lânga Judecatoria Cluj-Napoca care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale fata de suspect, pentru savârșirea infracțiunilor de viol și furt calificat,…

- La data de 31.12.2017, la ora 23:57,politistii Politistii Biroului Rutier Pascani au fost sesizati despre faptul ca, pe DN 28 A, in localitatea Motca, din jud.Iasi, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane, iar soferul a parasit locul accidentului. Din primele cercetari…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au trimis in instanta dosarul accidentului mortal din data de 1 iunie 2016, de la Cucuieti, Vidra. Conform rechizitoriului, soferul masinii implicate in accident, Culita C., de 66 de ani, din Paulesti, va fi judecat pentru savarsirea…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in judetul Arad. In localitatea Neudorf a avut loc un eveniment rutier intre un autocamion si un autoturism. In urma coliziunii, doua persoane sunt in stare de inconstieta. Intervin SMURD Arad si SMURD Barzava. Soferul autoturismului, un tanar…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Un barbat, neidentificat inca, a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 25, in apropiere de localitatea Hanu Conachi, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Serviciul Rutier Galati a fost sesizat cu privire la producerea…

- Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a accidentat intentionat in 2015 pe politistul Gheorghe Ionescu, decedat ulterior din cauza ranilor, a fost condamnat definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la 22 de ani si 10 luni inchisoare pentru omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenta…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie , luni seara, le-a spus anchetatorilor ca nu a vazut-o pe victima care traversa șoseaua. Ofițerul SRI a declarat, marți, la audieri, la IPJ Ilfov, ca nu a vazut-o pe femeia pe care a accidentat-o mortal, fiind intuneric. Barbatul, care și-a dat demisia…

- Angajatul SRI care a accidentat mortal luni o persoana in Tancabesti avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat, potrivit Biroului de presa al IPJ Ilfov."Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00 , pe raza localitatii Tancabesti, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier soldat…

- Angajatul SRI care a accidentat mortal luni o persoana in Tancabesti avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat, potrivit Biroului de presa al IPJ Ilfov. "Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe raza localitatii Tancabesti, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul…

- Accidentul mortal a avut loc seara trecuta, pe DN 6, in județul Caraș-Severin pe raza localitații Mehadia. O șoferița, care mergea dinspre Orșova spre Caransebeș a acroșat un pieton care mergea pe marginea drumului. Barbatul accidentat a fost transportat de urgenai la spitalul din Dr. Tr. Severin, insa…

- Un copil de cinci ani a fost accidentat mortal în urma unui incident șocant. Incidentul s-a produs în localitatea Valea Luncii, comuna Mica. Baietelul se afla cu mama lui pe marginea drumului, iar intre timp, pe partea opusa a ajuns…

- Un barbat de 72 de ani a fost spulberat pe o trecere de pietoni situata pe Calea Bucuresti. Eforturile paramedicilor de la SMURD de a-l resuscita s-au dovedit a fi zadarnice. Practic, corpul victimei a fost proiectat de masina inmatriculata in Bucuresti la o distanta de 40 de metri de la trecerea de…