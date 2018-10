Politistul bistritean care alearga la maratoane din pasiune si care i-a inspirat si pe alti camarazi.

Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie 2019 va avea loc un nou concurs de admitere la scolile de politie Campina si Cluj-Napoca. Inscrierile se pot face pana la data de 23 noiembrie 2018, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului pe raza caruia iși are domiciliul candidatul.…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Bacau, acuzat ca ar fi agresat cu o furca si un baston de cauciuc un pescar a fost achitat de judecatori, desi instanta a confirmat existenta agresiunii pentru care victima a avut nevoie de 6-7 zile de ingrijiri medicale.

- O tanara de 19 ani din comuna Bunești este fruntașa la admiterea de la Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan" Cluj-Napoca.Carmen Andreea Bucatariu a obținut cel mai mare punctaj, 98 din 100 posibile, la concursul de admitere, sesiunea august - septembrie 2018, organizat de ...

- Probele sportive au dat batai de cap multora dintre candidații inscriși la admitere la Școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Pentru mulți, abilitațile sportive au fost o provocare la care nu au putut face fața, iar lipsa de pregatire și-a spus cuvantul. Pentru cei ramași in cursa,…

- Aproape 70% dintre cei 1.362 de candidati inscriși inițial la concursul de admitere sesiunea august – septembrie 2018, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, au trecut de contravizita medicala si de evaluarea performanței fizice, programate in intervalul 26-31 august.…

- Trei sute de locuri sunt scoase la concurs in sesiunea de toamna la concursul de admitere organizat de Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca. In total s-au inscris 1.362 de candidati, ceea ce denota o concurența de 4,5 candidați pe un loc, in creștere fața de sesiunea anterioara…

- Concurența pentru unul din cele 300 de locuri disponibile la Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca a fost, in acest an, de 4,5 candidați/loc, dupa ce anul trecut concurența... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!