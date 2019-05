Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta vara, politistii de pe litoral vor avea aparate pentru depistarea consumului de droguri, a declarat, vineri, ministrul de Interne Carmen Dan. aratandu-se ingrijorata de cresterea consumului si traficului de stupefiante. Ea a sustinut ca traficul de droguri ca este "un motiv de ingrijorare".

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat vineri, la Constanta, in cadrul unei intalniri de lucru, ca urmareste dotarea structurilor MAI cu aparate pentru depistarea consumului de stupefiante si a consumului de bauturi alcoolice, in perspectiva noului sezon estival, pentru combaterea si prevenirea…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi si Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat, in zilele de 26 si 27 aprilie a.c., 3 perchezitii domiciliare, in judetele Iasi si Constanta. Au fost vizate mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunii de trafic de…

- Razvan Ciobanu a murit luni dimineața, in urma unui accident rutier petrecut la intrarea in comuna Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda venea dinspre Navodari, cand nu a mai luat o curba și a intrat intr-un copac. Polițiștii au confirmat oficial ca victima nu purta centura e siguranța și au…

- Un cetatean britanic este cercetat de politisti dupa ce a fost depistat ca detinea, intr-un apartament pe care il inchiriase intr-un cartier rezidential din statiunea Mamaia, peste 50 de grame de cocaina si amfetamina, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. …

- Ministrul de Interne, Carmane Dan, a anunțat, vineri, modificarea ordinului de ministru prin care angajații cu titlul de doctor primesc spor de doctorat, precizand ca nu i se pare normal ca un agent care lucreaza in zona operativa și are titlu de doctor in mecanica sa primeasca acest beneficiu, conform…

- Miercuri, 3 aprilie 2019, politistii din structurile de politie rutiera din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica, actioneaza in cadrul actiunii Speed Marathon, pentru reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii vitezei legale. Sunt folosite, la capacitate…

- Politistii de la combaterea criminalitatii organizate din Dambovita au efectuat, miercuri, 15 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de operatiuni ilegale cu droguri de risc si substante psihoactive. "In urma perchezitiilor, au fost indisponibilizate telefoane mobile, tablete,…