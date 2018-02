Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca este nevoie de un proiect de reformare a Politiei Romane, dupa ce, anul trecut, institutia s-a confruntat cu unele cazuri "grave" care au pus in pericol increderea cetatenilor in institutie. Ea a adaugat ca este necesar ca politistul sa…

- O filmare de pe o camera de supraveghere, plasata in curtea unui bloc, a pus pe jar polițiștii, noteaza Noi.md Aceasta a inregistrat un tinar cum fura ștergator de pe parbrizul unui automobil parcat in curtea unui bloc de pe bd. Moscovei. Acum, oamenii legii sint in cautarea hoțului. Daca se va gasi…

- Au inchiriat un apartament in Cluj si "l-au golit". Prinsi pe aeroport Patru bucuresteni au ajuns pe mana politistilor din Cluj pentru furt calificat si inselaciune. Doua persoane ar fi incercat sa paraseasca tara. Polițiștii din Cluj-Napoca - Secția au fost sesizați cu privire la faptul ca, la…

- Polițiștii clujeni au reținut, duminica, pentru 24 de ore, doi tineri care au batut doua persoane pe strada, pe Calea Dorobanților, din Cluj-Napoca, la ieșirea dintr-un local.Aceștia au fost prezentați, luni, în fașa judecatorilor, care au decis sa nu îi aresteze preventiv.În…

- Polițiștii clujeni au depistat patru persoane, din București, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și înșelaciune, fapte comise pe raza municipiului Cluj-Napoca. ”La data de 9 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția…

- Viteza excesiva este abaterea cea mai sanctionata de catre politistii de la Rutiera din Iasi. Saptamana trecuta, in perioada 5 - 11 februarie, politistii au dat 1.128 de sanctiuni contraventionale, dintre care 338 au fost pentru depasirea vitezei. De asemenea, au mai fost sanctionati 114 pietoni, au…

- Politistii hunedoreni sunt pe urmele unor indivizi care au incercat (si chiar au reusit) sa induca in eroare mai multi hunedoreni prin metoda „accidentul”, pentru a obtine de la acestia diferite sume de bani. In data de 10.02.2018, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de un barbat din municipiul…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doi tineri de 24 și 27 de ani, din Cluj-Napoca, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.Conform IPJ Cluj, la data de 11 februarie a.c., în jurul…

- Tanara de 29 de ani a fost depistata in weekend, in Lovrin. Circula la volanul unui autoturism și a fost oprita pentru control. Polițiștii au verificat datele autoturismului in baza de date și au aflat ca numere provizorii de inmatriculare erau expirate. Mai mult, cand au introdus datele…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 32 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone. In perioada 3 9 februarie a.c., sub coordonarea…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie din Capitala au identificat si retinut un barbat de 66 de ani, banuit de comiterea furtului de la un magazin de bijuterii din sectorul 1, din data de 29 ianuarie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES sambata de catre Directia Generala de Politie…

- Tatal baiatului din Cluj care s-a aruncat de la etajul 11 a facut infarct la auzul vestii Gestul tanarului de 18 ani din Cluj, care s-a aruncat pe geam, de la etajul 11 a lasat o stare de uimire in urma. Nu-si poate explica nimeni cum a putut avea loc tragedia, cand nimic nu parea sa prevesteasca acest…

- Vandalismul in randul adolescenților se manifesta, in continuare, in orașele salajene iar prada acestor fapte cad printre altele și autoturismele parcate in apropierea blocurilor de locuințe. Polițiștii jibouani au identificat joi, 8 februarie a.c., in jurul orei 11.30, doi adolescenți, cu varste cuprinse…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Pogoanele, in urma exploatarii unor date de interes operativ, au depistat un barbat in varsta de 55 de ani, din Gomoiesti, la volanul unui autoturism pe drumul national 2C, pe raza localitatii Balaia.

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, au aplicat peste 8.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,8 milioane de lei si au constatat 622 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 509 permise de conducere.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT…

- Patru soferi au fost taxati cu amenzi de sute de lei fiecare pentru faptul ca au parcat masina pe trotuar, politistii demarand o actiune tematica dupa ce au vizionat mai multe fotografii in care cetatenii semnalau, pe pagini de socializare de tipul „Parchez ca un bou“, situatii de parcari neregulamentare.

- La data de 9 ianuarie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Posturilor de Politie Ceru Bacainti si Blandiana, in timp ce executau activitati comune de patrulare pe DJ 107U, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 64 de ani, din comuna Ceru Bacainti. In urma verificarilor…

- La fata locului s-a intervenit cu autospeciale cu apa si spuma. Autoturismul a ars aproape in totalitate. Pompierii au reușit sa protejeze celelalte masini parcate in apropierea flacarilor. Dupa finalizarea intervenției, in urma cercetarilor de la fața locului, s-a constatat ca focul a fost pus intentionat.…

- România a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul român nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii în cazul unui barbat care a fot batut de polițiști. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca îsi scosese pe holul…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia, scrie AGERPRES. Citeste si: HALUCINANT - Polițistul-pedofil,…

- Peste 41 de tone de articole pirotehnice, in valoare de 1,5 milioane de lei, detinute fara drept au fost confiscate de Politia Romana pe parcursul actiunii nationale "Foc de Artificii", in perioada noiembrie - ianuarie, aproape 1.500 de persoane fiind cercetate penal pentru nerespectarea legislatiei…

- Doua persoane au inceput noul an dand declaratii la politie. Lugojenii au fost surprinsi in timp ce incercau sa paraseasca magazinul Kaufland fara sa plateasca. Reprezentantii IPJ Timis au declarat pentru Lugoj Info.ro ca ambele cazuri au fost depistate de catre agentii de paza din incinta magazinului,…

- In primele doua saptamani ale acestui an polițiștii locali au depistat 32 de persoane care fac parte din categoria oamenilor strazii. Acestea au fost preluate și conduse la sediul centrului social de pe Strada Telegrafului. Este de remarcat faptul ca numarul acestor persoane a scazut, in ultimii ani.…

- Avand in vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o majorare a sporului pentru risc si suprasolicitare neuro-psihica de la 5 % la 10%, incepand cu 1 februarie 2018, dar și acordarea acestui spor pentru mai multe categorii de polițiști. Alți polițiști din domeniul arest-transfer vor…

- Politistii din Caras-Severin cauta un barbat care a inselat un batran cu aproape 14.000 de lei. Barbatul i-a spus ca banii lui sunt vechi si nu-i mai poate folosi si s-a oferit sa-l ajute el sa-i schimbe. I-a luat banii si nu s-a mai intors insa cu niciun leu.

- Politistii din Caransebes au fost sesizati catre un batran in varsta de 79 de ani ca un necunoscut i-a sustras o suma mare de bani din locuinta. "Politistii s-au deplasat de indata la fata locului, iar in urma cercetarilor efectuate au stabilit ca batranul a fost abordat pe o strada din apropierea…

- Intervenție in forța a polițiștilor sigheteni in dimineața zilei de joi, 4 ianuarie 2018, pentru reținerea unui individ periculos din oraș. Acesta, impreuna cu un alt complice, a dat o spargere la un magazin alimentar situat pe strada Titu Maiorescu din municipiu in a doua zi de Craciun. Cei doi barbați…

- Intervenție in forța a oamenilor legii, miercuri seara, in jurul orei 17, intr-o cafenea din Dej. Polițiștii, alaturi de cei de la forțele speciale, au realizat o descindere intr-un local de pe strada Gheorghe Șincai.

- Polițiștii de imigrari, cu sprijinul ONG-urilor și membrilor comunitaților locale, au organizat, premergator sarbatorilor de iarna, la nivelul celor șase Centre Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitantilor de Azil din administrarea Inspectoratului General pentru Imigrari, momente artistice…

- Doi migranti din Afganistan au fost depistati de politistii locali din Timisoara in Targul de Craciun din Piata Victoria, ambii fiind legitimati si predati Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil din Timisoara. ''Politistii locali aflati in patrulare in Piata Victoriei…

- Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APDOR – CH) a obținut, dupa doi ani de procese cu IGPR, „Manualul de bune practici” al poliției romane. Ținut la secret pana acum, pe motiv ca modul in care trebuie sa se comporte poliția cu cetațenii nu e bine sa fie aflat…

- Politistii va recomanda sa efectuati schimburi valutare doar in locuri autorizate. Avand in vedere ca ne aflam in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice intensifica actiunile specifice, menite sa asigure un climat optim de siguran…

- Teribilismul l-a costat scump pe un elev din Teleorman care a fost reținut dupa ce și-a agresat profesoara de educație civica. Adolescentul, in varsta de 16 ani, raspunde penal pentru faptele sale, fiind acuzat de infracțiunea de lipsire de libertatea. Polițiștii din Teleorman s-au autosesizat dupa…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Alexandria s-au sesizat din oficiu si au intocmit dosar penal in cazul elevilor de la Scoala Poroschia care au hartuit si agresat o profesoara in timpul orelor de curs, potrivit unui comunicat de presa al IPJ Teleorman.

- Victima traversa strada printr-un loc semnalizat corespunzator, fiind lovita de autoturismul condus de o resiteanca de 30 de ani, care iesise dintr-o parcare din apropierea Spitalului Judetean. „Polițiștii continua cercetarile sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din…

- Peste 50 de pomi de Craciun au fost confiscati, marti, de politistii bistriteni impreuna cu inspectorii Garzii Forestiere Bistrita-Nasaud, in cadrul unei actiuni desfasurate pe Valea Somesului. Cei mai multi brazi au fost confiscati de la un barbat din comuna Sant, care s-a ales cu o amenda de 5.000…

- Polițiștii judiciariști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei de la Biroul de Investigații Criminale de la Poliția Municipiului Focșani, cu sprijinul colegilor lor de la mascați și de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, au desfașurat la finele saptamanii trecute…

- Polițiștii sint in cautarea rudelor unei batrine care a fost gasita in strada. Din spusele femeii, ea se numește Pascaluța Ștefana, iar azi dimineața a plecat de acasa și nu știe cum sa se intoarca. Totodata, batrina susține ca are o fiica pe nume Elena. Cei care au recunoscut-o sint indemnați sa sune…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu luptatori de acțiuni speciale, au pus in executare pe 1 decembrie un mandat privind un barbat de 42 de ani, din Vultureni. Cel in cauza are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, pentru comiterea infracțiunii de trafic…

- Un tanar de 20 ani a fost retinut in flagrant, in momentul patrunderii intr-un automobil, parcat pe o strada din comuna Stauceni. Acesta intentiona sa fuga de la locul faptei cu o automagnetola si doua telefoane mobile pe care le furase.Banuitul risca o amenda de pana la 13.

- Politistii au intervenit, marti, la peste 2.100 de evenimente si au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale, in cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. "La data de 28 noiembrie, 11.041…

- Motociclete, laborator criminalistic si caini politisti la parada de 1 Decembrie De 1 decembrie, politistii clujeni vor fi alaturi de comunitate și vor participa la depunerile de coroane de flori la monumentele dedicate Unirii de la 1918 si la ceremonialurile militar-religioase care se vor desfasura…

- O femeie in varsta de 63 de ani si nepoata acesteia in varsta de 11 ani au fost lovite in plin in timp ce traversau o strada din Aiud, pe trecerea de pietoni. Potrivit news.ro, in urma impactului foarte violent femeia a decedat, iar fetita a fost ranita grav suferind mai multe fracturi.…

- Antrenamentul general pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, de vineri, 1 Decembrie 2017, a avut loc in zona Arcului de Triumf. "Suntem peste 3.500 de militari, atat din MApN, cat si din MAI si SRI, avem peste 350 de mijloace tehnice, 50 de aeronave, 18 unitati calare si suntem…